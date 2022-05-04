«الملا»: توصيل الغاز الطبيعي إلى 7 ملايين وحدة خلال آخر 8 سنوات

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسّع فى استخدام الغاز الطبيعى أدى إلى زيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمة، موضحاً أن ٦٠ مليون مواطن يستخدمون الغاز الطبيعى فى منازلهم.

وزير البترول: زيادة عدد المحطات لتشجيع المواطنين على استخدام الغاز كوقود للسيارات

وأوضح «الملا» أن قطاع البترول نجح فى تحقيق طفرة فى استخدامات الغاز الطبيعى خلال السنوات الـ8 الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التى تتيح وقوداً نظيفاً أقل فى التكلفة والأعباء على المواطن، فى إطار تنفيذ المشروع القومى لاستخدام الغاز الطبيعى بالمنازل وكوقود للسيارات، لافتاً إلى أن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى على مدار ٤٢ عاماً تحقّق فى آخر ٨ سنوات فقط، حيث تم توصيل أكثر من ٧ ملايين وحدة خلال هذه الفترة، انعكاساً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمضاعفة الجهود للتوسّع فى الخدمة، ويتم حالياً توصيل 1.2 مليون وحدة كل عام بالغاز الطبيعى ليصل عدد الوحدات المستفيدة إلى 13.3 مليون وحدة، على مستوى الجمهورية. وأشار «الملا» إلى الطفرة الكبيرة والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية، حيث تمت مضاعفة أعدادها ٤ مرات خلال آخر عام ونصف، لتصل إلى أكثر من ٨٥٠ محطة تخدم حائزى السيارات العاملة بالغاز الطبيعى والبالغ عددها ٤٥٠ ألف سيارة، وجارٍ دخول ١٥٠ محطة أخرى إلى الخدمة، وانتشار المحطات يشجع ويحفّز المواطنين على استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.

وأضاف أن العامل الرئيسى فى زيادة إقبال المواطنين بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى هو برنامج الإصلاح الاقتصادى وتصحيح أسعار الوقود الذى أعاد الغاز الطبيعى إلى مكانته كوقود أساسى منخفض التكلفة ضمن منظومة توفير الوقود واستهلاكه محلياً.