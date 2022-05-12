هنري كيسنجر: حرب روسيا ستلتهم مواردها العسكرية وأحذرها من المواجهة النووية

عاد وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، إلى الأضواء مرة أخرى، بعدما خرج معلقاً على حرب روسيا وأوكرانيا، أمس، مؤكداً أن استمرار روسيا في القتال على الجبهات الأوكرانية، سينعكس بشكل سلبي على قواها العظمى، خاصة أن الحرب الدائرة سوف تلتهم الكثير من قدراتها العسكرية، وحذر من تورط روسيا في حرب نووية.

هنري كيسنجر: حرب روسيا ستتواصل حتى تفقدها قوتها العظمى

وقال هنري كيسنجر، خلال حدث نظمته صحيفة «فاينشيال تايمز»، الأمريكية، إن حرب روسيا ستتواصل في أوكرانيا حتى تلتهم قواتها ومواردها العسكرية.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطأ في تقدير الموقف الدولي المتعلق بحرب روسيا، مشيراً إلى أن بوتين سوف يُنهي الحرب عندما تصل إلى درجة أنها ستكون سبباً في القضاء على أن تظل روسيا دولة عظمى في المستقبل.

وحذر هنري كيسنجر من اتخاذ موقف معادي ضد كل من الصين وروسيا، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى وجود تقارب بين البلدين، قائلاً: «بعد حرب روسيا في أوكرانيا، فإن موسكو سوف تعمل على إعادة تقييم علاقتها بأوروبا، فضلاً عن تحديد موقفها ضد حلف شمال الأطلسي الناتو».

وأوضح هنري كسينجر أنه من الصعب التنبؤ بكيفية انتهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا، لافتاً إلى أن موسكو سوف تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حتى يُنهي الصراع الكثير من مواردها وقدراتها العسكرية، لدرجة يمكن أن تجعلها تفقد مكانتها كقوة عظمى بين دول العالم.

الترسانة النووية الروسية

وتساءل هنري كيسنجر: «هل وصل بوتين إلى الحد الأقصى لقدراته؟، وهنا عليه أن يقرر في أي نقطة سيؤدي تصعيد الحرب إلى إجهاد مجتمعه إلى درجة ستحد من أهليته لممارسة السياسة الدولية كقوة عظمى في المستقبل.

وعلق هنري كيسنجر أنه لا يمكن التنبؤ باستخدام موسكو لترسانتها النووية في حرب روسيا وأوكرانيا مردداً: «نعيش حالياً حقبة جديدة من الحرب الباردة».