كارولينا كرم تستعد لموسم الصيف في العلمين.. بعد تألقها في حفل العيد بالغردقة

تستعد المطربة الفرنسية كارولينا كرم اللبنانية الأصل لإحياء عدة حفلات في العلمين الجديدة والساحل الشمالي ضمن حفلات وسهرات صيف 2022 .

كارولينا تتعاقد على حفلات العلمين الجديدة

جاء تعاقد كارولينا لحفلات العلمين الجديدة والساحل الشمالي عقب تألقها في إحياء سهرة عيد الفطر بالغردقة حيث تقاعل معها الجمهور من من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية ممن تفاعلوا علي اغانيها الاستعراضية التي قدمتها بعدة لغات.

وتستعد كارولينا لعمل فني درامي ضخم رفضت الكشف عن تفاصيله لحين الاتفاق على ابعاده ..وكانت كارولينا قد أطلقت كليب من «مين غيرك» الذي حقق نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تم تصويره في جزيرة جوادلوب الفرنسية في منطقة البحر الكاريبي ، وذلك باستخدام احدث التقنيات تحت إدارة المخرج الفرنسي زندولي في عمل مميز مزج بين رقص Samba وGwoka اللذين قدمتهما كارولينا ضمن مشاهد الكليب بهدف إظهار فولكولر البلد الذي ترعرت وولدت فيه قبل ان ترجع لوطنها لبنان.

«مين غيرك» اغنية اصلها يوناني وقدمتها كارولينا باللهجة اللبنانية وهي تحمل الطابع الراقص، من كلمات أحمد ماضي، ألحان konstantinos pantzis وOze وتظهر كارولينا في العمل بأكثر من إطلالة مختلفة خدمة فكرة الكليب. نبارك لجميلتنا على عملها الجديد على امل ان يحقق هذا العمل الجديد نجاحاٌ وانتشاراً كبيراً جداً كما اعمالها السابقة.

معلومات عن كارولينا كرم

بدأت مسيرتها الفنية بعد حصولها على كأس بطولة الرقص اللاتيني في عام 2011 واستمرت بتقديم عروضها الغنائية، الراقصة الاستعراضية في قاعة موسيقى بيروت، لتشارك بعدها في النسخة العربية من البرنامج العالمي رقص النجوم ضمن فريق الراقصين المحترفيين لعامين متتاليتين.ثم اكملت مسيرتها في عالم الفن الغنائي الإستعراضي وقدمت أعمالاً عدة بلغات متعددة.