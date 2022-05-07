أبرز نجوم حفلات شهر مايو: أصالة وعمر خيرت وعلي الحجار

يشهد شهر مايو عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية لعدد من المطربين لانتعاش السوق الغنائي بعد انتهاء شهر رمضان الكريم وظهور جدول الحفلات الخاص بالفنانين خلال هذا الشهر.

علي الحجار في جامعة مصر

سيكون واحدًا من الفنانين الذين سيحيون إحدى حفلات شهر مايو هو الفنان علي الحجار الذي سيحيي حفلا غنائيا كبيرا يوم الجمعة الموافق 20 مايو على خشبة مسرح دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في تمام الساعة الثامنة مساء وسيقدم خلالها عددا كبيرا من الأغاني المميزة.

عمر خيرت على المسرح المكشوف

هناك أيضا في نفس اليوم الجمعة الموافق 20 مايو سيحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا موسيقيا على خشبة المسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر وستفتح أبواب الحفل في تمام الساعة السادسة مساء على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

وهناك إقبال جماهيري كبير على حفل الموسيقار عمر خيرت حيث إن الشركة المنظمة كانت قد كشفت عن أنه تم حجز نصف التذاكر التي تم طرحها وأوشكت التذاكر على النفاد بالكامل.

أصالة في حفل غنائي جديد

تنضم أيضا الفنانة أصالة إلى قائمة حفلات الفنانين خلال شهر مايو، وتستعد لإحياء حفل غنائي كبير سيكون يوم الجمعة الموافق 27 مايو وذلك على خشبة المسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر، وسينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء.

ديسكو مصر

هناك أيضا فرقة ديسكو مصر التي ستحيي حفلا غنائيا ضمن جدول حفلات ساقية الصاوي فى شهر مايو وذلك يوم السبت الموافق 14 مايو على خشبة قاعة النهار.