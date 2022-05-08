مصطفى قمر يشعل آخر حفلات عيد الفطر بـ«الليلة دوب».. صور

اختتم مصطفى قمر سهرات عيد الفطر بحفل ضخم داخل أحد الأندية الرياضية بالقاهرة الجديدة، بحضور جماهيري ضخم من مختلف الأعمار.

وحضر قمر، الحفل بصحبة مدير أعماله علي رشاد، وكان في استقبالهما منظم الحفل الـ dj العالمي ياسر الحريري، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح مرددا أغنية «الليلة دوب» تعالت هتافات وصيحات الإعجاب، وبعدها حرص على تهنئة الجمهور بعيد الفطر المبارك.

وواصل قمر، الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني، وأشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى ساعتين وأكثر منها السود عيونه وحبيب حياتي وبسلم عليك ولسة حبايب وجت تصالحني وشنكلوه وغيرها من الأغاني التي قدمها تلبية لرغبات المعجبين وسط أجواء من الرقص والتفاعل بين الجمهور.