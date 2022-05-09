نجوم مسرحية «الليلة الكبيرة» يؤدون العمرة بعد نجاح حفلات العيد

حرص نجوم مسرحية «الليلة الكبيرة»، على أداء فريضة العمرة، وذلك بعد نجاح العروض الأولى منها، حيث جرى عرضها لمدة 3 أيام متتالية في المملكة العربية السعودية، على هامش الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

ونشر أمير صلاح الدين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من أمام الكعبة تجمعه بكل من محمد عبد الرحمن، نجم مسرح مصر، وكذلك محمود الليثي وطه دسوقي وياسر الطوبجي.

تعرف على أبطال مسرحية الليلة الكبيرة للمخرجة بتول عرفة

يذكر أنّ مسرحية الليلة الكبيرة، من بطولة محمود عبد المغني، ونيكول سابا، ومحمود الليثي، ومحمد عبد الرحمن، وبدرية طلبة، وميريهان حسين، وأمير صلاح الدين، وطه دسوقي، والعمل من تأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة، وجرى عرضها لمدة 3 أيام متتالية على مسرح أبو بكر سالم، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

أمير صلاح الدين بعد نجاح الليلة الكبيرة: كسبت إخوات وحبايب وجمهور جديد

وكان أمير صلاح الدين، قد حرص على توجيه الشكر إلى طاقم عمل مسرحية الليلة الكبيرة، وذلك بعد نجاح العرض في السعودية، حيث نشر مجموعة من الصور عبر حسابه على «فيس بوك»، من كواليس العمل، مُعلقًا عليها بقوله: «حابب أشكر كاست مسرحية الليلة الكبيرة.. نفر نفر، وعلى رأسهم المخرجة بتول عرفة اللي ربنا جعلها سبب إني أكون وسط مجموعة منتقاة من الفنانين المبدعين، المخلصين والمنعشين بالتبعية.. اتشرفت بالوقوف معكم على خشبة مسرح واحدة.. كسبت إخوات وحبايب وجمهور جديد.. الحمد لله رب العالمين».