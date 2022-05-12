خبراء: بنك إنجلترا سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بمستوى أكبر من المتوقع

قال صناع سياسة سابقون إن بنك إنجلترا سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بحدة أكبر بكثير مما تتوقع الأسواق المالية للسيطرة على التضخم المتصاعد.

رفعت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ورفعت الفائدة الرئيسي 4 مرات منذ ديسمبر إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ 2009، لكنها لا تزال تتوقع أن يتجاوز التضخم 10% بحلول نهاية هذا العام.

بوزين: تراجع التضخم بسرعة إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2%

بحسب وكالة رويترز، قال آدم بوزين، الذي خدم في لجنة السياسة النقدية في الفترة من 2009 إلى 2012، والذي يشغل الآن منصب رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي بواشنطن، إن البطالة بحاجة إلى الارتفاع - الأمر الذي يتطلب فعليًا الركود - حتى يتراجع التضخم بسرعة إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

وفي الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد بريطانيا نموًا أضعف وتضخمًا أعلى من أي اقتصاد متقدم رئيسي آخر العام المقبل.

وتعاني البلدان على مستوى العالم من ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات سلسلة التوريد، والتي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال بوزين إن التضخم الإضافي في بريطانيا يرجع في الغالب إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

توقعات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة

وتشير توقعات بنك إنجلترا إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع أقل مما تتوقعه الأسواق ، حيث تتوقع أن التضخم لن يحقق هدفه البالغ 2% في غضون ثلاث سنوات إذا اتبعت أسعار الفائدة المسار الذي تتوقعه الأسواق، وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في بريطانيا 7.0% في مارس، وهي أعلى قراءة في 30 عامًا.

وأخبرت كريستين فوربس، الأستاذة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والتي عملت في لجنة السياسة النقدية من 2014 إلى 2017، أنها قلقة من أن بنك إنجلترا لم يكن واضحًا بما يكفي بشأن حجم الارتفاعات التي قد تحدث.

وقالت لرويترز فإن «أي شخص يشتري منزلًا أو قد يكون لديه سعر فائدة متغير على بطاقة ائتمان يجب أن يدرك أن الأسعار يمكن أن ترتفع إلى مستوى 3%».

تشارلز جودهارت، الذي خدم في أول لجنة أما بنك إنجلترا بعد حصوله على الاستقلال في عام 1997 ودرّس في كلية لندن للاقتصاد، تكهن بأن المعدلات قد تحتاج إلى زيادة أعلى.

وقال جودهارت في جلسة استماع برلمانية بشأن التضخم والسياسة الاقتصادية: «سيستغرق الأمر معدلات فائدة اسمية أعلى بكثير من 4% لبدء التأثير بشكل كبير على سوق الإسكان، وأراهن أننا سوف نتجاوز 5%».