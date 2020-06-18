بنك إنجلترا يثبت الفائدة.. ويوسع شراء السندات

ثبت بنك إنجلترا "البنك المركزي"، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير لكنه وسع برنامجا لشراء السندات بـ100 مليار جنيه إسترليني لتخفيف التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في بيان، أنّها أبقت سعر الفائدة 0.1% وضخ 100 مليار جنيه استرليني (124.9 مليار دولار) ضمن برنامج التسهيل الكمي لشراء الاصول.

وأوضحت اللجنة، أنّها اتخذت هذه الإجراءات لتخفيف آثار الانكماش الاقتصادي الناجم عن كورونا المستجد.

ووفقا لمكتب الإحصاء البريطاني شهد اقتصاد البلاد في أبريل الماضي أكبر انكماش شهري وصل إلى 20.4%، بينما تراجع إجمالي الموظفين في البلاد بنحو 600 الف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.