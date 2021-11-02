الجنية الإسترليني يتراجع أمام «المصري» وترقب لاجتماع بنك إنجلترا

شهدت أسعار العملات الأجنبية بالبنوك العاملة في مصر، تباينا أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، حيث تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري عند 21.31 جنيه للشراء، 21.53 جنيه للبيع، مقارنة مع سعره أمس عند نفس المستوى 21.33 جنيه للشراء، 21.54 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلي المصري.

الجنيه الإسترليني أمام اليورو

فيما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى مستوى 18.12 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع.

وقد سجل سعر صرف باقي العملات الأجنبية تباينا أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية.

تداولات الاسترليني أمام العملات العالمية

وعلى مستوى التداولات العالمية، فقد تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% أمام الدولار الأمريكي ليسجل مستوى 1.3640 دولار، حيث سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين مقابل باقي العملات الرئيسية.

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا

وكان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتفع أمس بنسبة 4.4%، وسط توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في منتصف العام المقبل.

اجتماعات البنوك المركزية

وتترقب أسواق العملات، قرارات هامة خلال الأسبوع المقبل، على رأسها قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وبنك إنجلترا، وأستراليا، بالإضافة إلى بيانات سوق العمل الأمريكي صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

توقعات برفع الفائدة الأمريكية

وتشير توقعات المحللون، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه إلى رفع سعر الفائدة من صفر إلى 0.25%، ثم يقوم مرة ثانية برفع الفائدة في نوفمبر 2022.

وتشير توقعات أيضاً، إلى أنه من المتوقع بشكل واسع أن يعلن البنك المركزي الأمريكي عن تقليص حجم الحوافز، بعد الزيادة الكبيرة الربع سنوية، في مؤشر تكلفة التوظيف يوم الجمعة الماضي والتي أظهرت درجة التضخم الحالي.