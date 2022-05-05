بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة.. وتكاليف الاقتراض تصل لأعلى مستوياتها

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1% خلال اجتماعه اليوم الخميس 5 مايو 2022، وهو الرفع الرابع على التوالي لسعر الفائدة، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2009.

الضغوط التضخمية

جاء القرار متماشيا مع التوقعات، رغم تصويت 3 أعضاء لصالحه، وقال صناع السياسة النقدية، إنّ الضغوط التضخمية العالمية تكثّفت بشكل حاد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، ما أدى إلى تدهور جوهري في توقعات النمو بالمملكة المتحدة.

انكماش متوقع للاقتصاد البريطاني

وتشير التقديرات إلى أنّ الاقتصاد البريطاني ارتفع بنسبة 0.9% في الربع الأول، ويتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير على نطاق واسع في الربع الثاني، وأن ينكمش بنحو 1% في الربع الرابع، بسبب انخفاض دخل الأسر، بما في ذلك الناتج عن الارتفاع المتوقع في الدخل، نتيجة وجود 40% زيادة في أسعار التجزئة للغاز والكهرباء، بحسب مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس.

توقعات بارتفاع سعر الفائدة

ووصل متوسط ​​سعر الفائدة في المملكة المتحدة، إلى 7.17% من عام 1971 حتى عام 2022، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 17% في نوفمبر من عام 1979، وأدنى مستوى قياسي بلغ 0.10% في مارس من عام 2020.

ويتوقع أن يصل سعر الفائدة في بريطانيا إلى 1.25% بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية على المدى الطويل، ومن المحتمل أن يتجه سعر الفائدة في المملكة المتحدة حول 2.75% في عام 2023 و3.00% في عام 2024.