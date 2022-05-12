«عبد الغفار» يشهد توقيع اتفاقية بين «فاكسيرا» و«سكوب» الإماراتية لتجهيز مصانع اللقاحات

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة «سكوب» الإماراتية للاستثمار.

تفاصيل اتفاقية التعاون

وأكد الوزير، خلال اجتماع عقده مع الجانب الإماراتي، مساء أمس، أهمية التعاون مع الشركات العالمية بدولة الإمارات، للتوسع في ضخ الاستثمارات في القطاع الصحي بمصر، بما يعود بالنفع على الجانبين، مشيرًا إلى قوة العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية تتضمن التعاون مع الجانب الإماراتي في تجهيز مصانع لإنتاج اللقاحات، والسرنجات ذاتية التدمير، داخل مجمع مصانع «فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر.

خطة الدولة لتصبح مصر مركزًا رئيسيًا لإنتاج اللقاحات

وجاء اتفاق التعاون بين «فاكسيرا» و«سكوب» لإنشاء وتشغيل مصنع للقاحات، بما يساهم في التوسع بمصانع الشركة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، في إطار خطة الدولة لتصبح مصر مركزًا رئيسيًا لإنتاج اللقاحات في القارة الأفريقية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب الإماراتي، مؤكدًا قوة السوق المصرية في مجال إنتاج اللقاحات والأمصال، مشيرًا إلى ثقة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية في قدرات الدولة المصرية، ودعم تحقيق دورها الريادي في هذا المجال.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد حرصه على دعم وتحفيز الشركات الاستثمارية العالمية، وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، مؤكدًا أن قدرات مصر والفرص الواعدة للاستثمار في القطاع الصحي على أرضها، منوهًا إلى المزايا والحوافز الاقتصادية التي تقدمها الدولة المصرية لدعم توسع الاستثمار في مختلف المجالات، بما يساهم في التوازن بين تلبية احتياجات السوق، واستدامة العمل بتلك الشركات.

بحث سبل التعاون مع الجانب الإماراتي

ولفت إلى أن الاجتماع بحث سبل التعاون مع الجانب الإماراتي، لتشغيل مستشفى الجلالة الجامعي، وفقًا لأحدث الأنظمة الإدارية، بالتعاون مع الشركات المتخصصة، نظرا لأهمية وإمكانيات المستشفى التي ستعمل بطاقة 577 سريرًا، في موقع جغرافي هام ومتميز بمصر.

وقع الاتفاقية من الجانب المصري، الدكتورة هبة والي الرئيس التنفيذي لشركة «فاكسيرا»، والسيد فريد البلبيسي الرئيس التنفيذي لشركة «سكوب» للاستثمار، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، وعدد من ممثلي شركة «سكوب» الإماراتية.