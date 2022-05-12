«الصحة» تكشف عدد المترددين على أقسام الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدد المترددين على أقسام الطوارئ خلال عيد الفطر المبارك، وقال المتحدث الرسمي للوزارة إن عدد المترددين على أقسام الطوارئ بمحافظات الجمهورية 400 ألف مريض.

متابعة الاستراتيجية المستقبلية لخدمات الرعاية الصحية

واستعرض المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان خلال تقريره الخدمات الطارئة التي قدمتها وزارة الصحة والسكان، فبلغ عدد حالات دخول أقسام الرعاية المركزة 3 آلاف حالة، والحضانات 1900 حالة، مطمئنا المواطنين بشأن الخدمة المقدمة للمواطن والحرص على الاهتمام بمستوي الرعايات والحضانات وتوفيرها لكافة المواطنين تحسبا لأى طوارئ .

وتابع «عبدالغفار» أن هناك توجيهات من الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، بمتابعة الاستراتيجية المستقبلية لخدمات الرعاية الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا

وفيما يتعلق بشأن الوضع الوبائي، طمأن «عبدالغفار»، المواطنين بشأن توفير كافة اللقاحات وسعي الدولة المصرية لتوفير اللقاحات لجميع المواطنين المسافرين وغيرهم، نافيا وجود أي نقص في أي نوع من أنواع اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية داخل مراكز تلقي لقاح كورونا.

وأشار إلى استمرار وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي على المستوى المحلى والعالمي للمحافظة على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية خلال جائحة فيروس كورونا.