«معلومات الوزراء»: 833.4 مليار دولار نموا عالميا بسوق الصحة الرقمية خلال 7 سنوات

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، فيديو جديد تحت عنوان «بالابتكار والرقمنة.. مصر تُعزز خدمات الرعاية الصحية»، حيث يُقصد بـ«الصحة الرقمية»، توظيف التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجهزة وبرامج في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتُعزز الصحة الرقمية كفاءة النتائج الطبية، ومساعدة المرضى على اتخاذ قرارات مستنيرة.

حجم النمو العالمي في الصحة الرقمية

واستعرض الفيديو حال صناعة الصحة الرقمية في العالم، والتي تشهد ازدهارًا كبيرًا، حيث قُدِّر حجم النمو العالمي المتوقع لسوق الصحة الرقمية بنحو 833.4 مليار دولار الفترة (2020-2027).

التقنيات الرقمية

وعلى المستوى المحلي؛ تغامر مصر بتطوير بعض التقنيات الرقمية الأكثر ابتكارًا بدءًا من التطبيب عن بُعد، والتأمين الصحي، وحتى تطوير الأدوية، كما سبق ودشنت مصر تطبيق «شفاء» للصيدلة الرقمية في 2017، والذي ساعد المرضى خلال جائحة كورونا في طلب الأدوية واستلامها.

وأطلق «الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات» مبادرة «التشخيص عن بعد»، لتقديم الخدمات الصحية في المناطق النائية والحدودية، كما قدّمت شركة «حكيمة» للتمريض المنزلي خدمات الرعاية لأكثر من 2500 مريض منذ بداية الجائحة.

مستقبل الصحة الرقمية

ولا يزال العالم يتأمل مستقبل الصحة الرقمية، بانتظار تقنيات جديدة في المستقبل، بما يُسهل تقديم خدمات الرعاية الصحية، مثل «تقنية إنترنت الأشياء الطبي» و«تقنية الواقع الافتراضي والمعزز».