في اليوم العالمي للتمريض.. «الصحة»: مهنة الملائكة

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الشكر لكافة العاملين والعاملات فى مهنة التمريض فى مصر، وذلك فى كلمة مصورة تم بثها خلال الاحتفال الذى نظمته النقابة العامة للتمريض اليوم بمشاركة وزارة الصحة والسكان تزامناً مع اليوم العالمى للتمريض.

وقال «عبدالغفار» خلال كلمته، إن مهنة التمريض هي مهنة الملائكة، وعبر عن امتنانه لكافة العاملين بمهنة التمريض فى مصر، لدورهم على مستوى الصحة العامة والعلاج وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

دور التمريض ظهر بشكل كبير خلال جائحة كورونا

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة أن دور التمريض ظهر بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك فى نفس الوقت الذى فقدت فيه مصر الكثير من الشهداء والمصابين من الأطقم الطبية الذين دفعوا ثمنا غاليا.

وفى نهاية كلمته توجه الدكتور خالد عبد الغفار بالشكر للدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، على دورها وإصرارها في مجال التمريض، والاحتفال المتميز لليوم العالمي للتمريض، جاء ذلك خلال الاحتفالية التى تنظمها الآن النقابة العامة للتمريض، تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي بالعباسية.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، ونقابة التمريض، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والنقباء العموم بمختلف النقابات المهنية، وعمداء كليات التمريض.