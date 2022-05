فيلم الرعب Firestarter في دور العرض.. أحداث مأخوذة عن رواية مثيرة

استقبلت دور العرض المصرية، منذ ساعات، فيلمًا عالميًا جديدًا يحمل اسم «Firestarter»، وهو مأخوذ عن رواية لكاتب الخيال العلمي والرعب الشهير ستيفن كينج.

أحداث فيلم «Firestarter»

وتكشف أحداث فيلم «Firestarter»، الذي جرى عرضه في السينمات المصرية، عن محاولات تشارلي، لفهم كيف تكتسبت بطريقة غامضة القدرة على إشعال النار بعقلها، والتي قد تصل إلى حد تمكنها من تفجير قنبلة ذرية، فإلى أي مدى ستذهب بها قدراتها العقلية الخارقة؟.

«تشارلي» فتاة صغيرة، تجد نفسها في صراع مع قوة خارقة اكتسبها عقلها تحت ظروف غامضة، تستطيع من خلالها إشعال النار في أي شيء، لتصبح بذلك مصدرا للخطر لكل من حوله، وتعاطفا معها، يحاول والد تشارلي، مساعدتها في البحث عن ماهية هذه القوة والسبب الحقيقي وراء سيطرتها على عقلها.

Firestarter.. إخرا ج كيث توماس وسيناريو سكوت تيمز

Firestater من إخراج كيث توماس، وسيناريو سكوت تيمز، استنادًا إلى رواية تحمل نفس الاسم لكاتب الخيال العلمي والرعب الأمريكي الشهير ستيفن كينج، والتي تم تناولها من قبل في فيلم أُنتج عام 1984.

والفيلم بطولة زاك إيفرون، ريان كيرا أرمسترونج، كورتوود سميث، غلوريا روبن المرشحة للجولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل ER، سيدني ليمون، جون بيسلي ومايكل جرايز.

وفي سياق آخر، كانت سينما فوكس، قد أعلنت قبل أيام عن حظر فيلم «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»، وذلك بعد منعه في عدد من دول الخليج من بينها السعودية والكويت وقطر.

وتدور أحداث الفيلم حول الدكتور «سترينج» الذي يخوض رحلة إلى المجهول في الأكوان المتعددة، والعمل من إخراج سام رايمي، وبطولة بيندكت كامبرباتش، ورايتشل مكدامز، وشيواتال إيجيوفور، وليزابيث أولسن، وبنديكت وونج، وزوتشيتل جوميز، ومايكل ستولبارج.