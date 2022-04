بعد منعه في السعودية.. «Doctor Strange2» في السينمات المصرية 5 مايو

تستعد دور العرض السينمائية المصرية، لعرض فيلم «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»، بداية من 5 مايو المقبل، وفقا لما أعلنته سينما «فوكس» عبر موقعها وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن حظر عرض الفيلم في عدد من دول الخليج من بينها السعودية والكويت وقطر.

ويعود سبب حظر الجزء الثاني من فيلم «Doctor Strange» الذي يقوم ببطولته الممثل الأنجليزي بيندكت كامبرباتش، إلى وجود شخصية مثلية جنسيا ضمن الأحداث وهي شخصية «ميس أمريكا» التي تقوم بدورها الممثلة البالغة من العمر 15 عاما، زوتشيتل جوميز.

وكشف موقع «هوليوود ريبورتر» في تقريره، أن المملكة العربية السعودية منعت عرض الفيلم رسميا، إضافة إلى الكويت وقطر، بينما ستقوم الإمارات بعرض الفيلم على شاشتها السينمائية.

قصة وأبطال فيلم «Doctor Strange2»

وتدور أحداث الفيلم حول الدكتور «سترينج» الذي يخوض رحلة إلى المجهول في الأكوان المتعددة، والعمل من إخراج سام رايمي، وبطولة بيندكت كامبرباتش، ورايتشل مكدامز، وشيواتال إيجيوفور، وليزابيث أولسن، وبنديكت وونج، وزوتشيتل جوميز، ومايكل ستولبارج.

قبل «Doctor Strange».. منع «Eternals» و«West Side Story» في دول الخليج

وجاء منع فيلم «Doctor Strange»، بعد أشهر قليلة من وقف عرض فيلم «Eternals» للمخرجة كلوي تشاو، في معظم أنحاء الخليج، في نوفمبر الماضي، حيث كان يضم الفيلم أول بطل خارق مثلي الجنس، إضافة إلى وجود زوجين من نفس الجنس، وطالب الرقباء إجراء سلسلة من التعديلات التي لم تكن «ديزني» على استعداد للقيام بها، ومع ذلك عُرضت نسخة معدلة في الإمارات العربية المتحدة.

وفي يناير الماضي، مُنع فيلم «West Side Story» للمخرج ستيفن سبيلبرج، من عرض دور السينما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان والكويت، وذلك بسبب شخصية «Anybodys»، التي تمت كتابتها كمتحول جنسي في النسخة الجديدة من الفيلم، ولعبتها الممثلة إيريس ميناس.