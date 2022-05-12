أسما شريف منير تعليقا على صورة جمعتها بمودي شاهين: كل شيء بالنسبة لي

علقت المذيعة أسما نجلة الفنان شريف منير، على صور جمعتها بالمخرج مودي شاهين، ضمن إحدى الرحلات التى قاموا بها معًا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت «أسما» على مجموعة صور رافقها فيها «شاهين»، وقالت باللغة الإنجليزية: «my everything» أي «كل شئ بالنسبة لي»، بينما اكتفى «شاهين» بالرد عليها بوضع عدد من رموز القلوب.

أسما شريف منير قدمت برنامج واحد مع والدها

يذكر أن أسما قدمت خلال مسيرتها الإعلامية برنامجًا واحدًا رفقة والدها عُرض على قناة ON E ، بعنوان «أنا وبنتي»، واستضافا خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: تامر حبيب، سلوى خطاب، داليا مصطفى، هنا شيحة، أحمد فلوكس، نجلاء بدر، أيتن عامر، عمرو يوسف، إلهام شاهين، خالد سليم، مصطفى خاطر، وهنا الزاهد.

أسما تزوجت مرتين خلال حياتها، الأولى عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكري، ابن اللواء محمد السكري، ونجل منى فتحي شقيقة الفنانة نجلاء فتحي.

أسما شريف منير تزوجت مرتين فى حياتها

اما الزيجة الثانية كانت من الفنان محمود حجازي والذى انفصلت عنه رسميا مع بداية عام 2021، ونشرت منشور قالت فيه : «يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب، بكل احترام، ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الاتنين، بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم، احنا الاتنين كان بيننا عشرة وعيش وملح، فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا».

مودي شاهين هو المخرج محمد شاهين وقدم عددًا من الأعمال الدرامية كمخرج مساعد أول مثل «ليه لأ»، و«جمال الحريم» و«بلا دليل» و«للحب فرصة أخيرة».