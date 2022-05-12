«التأمين الصحي»: مد مظلة التغطية الاجتماعية لغير القادرين «ومش هتدفع 300 جنيه»

قال حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن برامج الحماية الاجتماعية توليها الدولة اهتماما كبيرا للغاية، وتقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي في مجموعة حزم خدمات تقدم للمواطنين غير القادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء وغيرها، من ضمنها التكلفة الخاصة بالخدمات العلاجية الطبية والصحية.

مد مظلة التغطية الاجتماعية لغير القادرين

وأضاف «صادق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنه خلال التداعيات الخاصة بالوضع الاقتصادي العالمي وزيادة معدلات التضخم المتوقعة وغيرها، تحركت هيئة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارتي المالية والتضامن بمد مظلة التغطية الاجتماعية لغير القادرين على مستوى المحافظات التي طبقت منظومة التأمين الشامل للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين غير القادرين على دفع اشتراكات التأمين.

وأشار إلى أن البروتوكول مع «التضامن» مُكمل للتأمين الصحي الشامل لأنه جرى تكبير القاعدة التي تدعمها الدولة فيما يخص الحماية الاجتماعية من ناحية التغطية الصحية.

الدولة تتحمل الاشتراكات الشهرية

وتابع أن الدولة تتحمل عن الفئات غير القادرة بالتأمين الصحي الشامل الاشتراكات الشهرية للتأمين الصحي، بواقع 5% من الحد الأدني للأجور كل عام عن المواطن الواحد، وهذا رقم كبير للغاية قد يصل إلى أكثر من 2 ومليار جنيه في العام الواحد.

وأفاد بأن فئة غير القادرين في قانون التأمين الصحي الشامل لا تدفع المساهمات أثناء تقديم الخدمة الصحية المقدمة لهم، إذ أن هناك بعض المساهمات التي تقدم كما هو شائع على سبيل المثال بأن المواطن يساهم بحوالي 300 جنيه من قيمة العمليات الجراحية أيا كانت تكلفتها.

وأشار فئة غير القادرين لا يتحملون هذه القيمة، ويحصلون على الخدمة بالكامل، إضافة للأدوية والخدمات الصحية على مدار العام، تضمن نسب مساهمات معينة حتى وإن كانت بسيطة لكن يعفى منها أيضا.