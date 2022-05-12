قطع الكهرباء عن 20 قرية وتوابعها في كفر الشيخ السبت المقبل

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي عن 20 قرية وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، بمراكز كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، وبيلا، وفوة، وذلك من الساعة 9:15 صباحاً، حتى الساعة 3:00 عصراً، يوم السبت المقبل.

غرفة عمليات كفر الشيخ تعلن مناطق قطع الكهرباء

ووفقاً لبيان غرفة عمليات كفر الشيخ، فإنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي «المنشة»، بهندسة كهرباء شرق كفر الشيخ، وتتأثر بعمليات الفصل قرى «منشة الشرقية، ومنشة الغربية، ومحطة مياه المنشة»، كما سيتم فصل التيار عن مغذي «كفر العرب»، بهندسة جنوب دسوق، وتتأثر بالفصل قرى «كفر العرب، والقبايل، والحبسي، وحسن شعبان».

كما أشار البيان إلى أنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن مغذي «الشخلوبة»، بمركز سيدي سالم، وتتاثر بالفصل قرية «الشخلوبة» وتوابعها، وفصل التيار عن مغذي «كوم الحجنة»، بمركز بيلا، وتتأثر بالفصل قرية «الحجنة» وتوابعها، وفصل التيار عن «سنديون» بفوه، وتتأثر بالفصل قرية «سنديون» وتوابعها.

إبلاغ الوحدات المحلية بمواعيد انقطاع التيار

وتقوم شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع مديرية الكهرباء في كفر الشيخ بإبلاغ الوحدات المحلية بكافة انحاء المحافظة بمواعيد واماكن انقطاع التيار الكهربائي وذلك للقيام بدورها في إعلام المواطنين حتى لاتتعطل مصالحهم خاصة في موسم الامتحانات.

كما تقوم الوحدات المحلية بنشر مواعيد الانقطاع للكهرباء عبر الصفحات الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، حتى يتسنى لهم تدبير أمورهم، كما تنوه إلى ضرورة فصل الجهزة الكهربائية حتى لاتتعرض للتلف والاحتراق حال عودة التيار الكهربائي بشكل مفاجئ.