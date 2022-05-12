رفع قدرات المحولات الكهربائية بقرى «حياة كريمة» في كفرالشيخ بـ مليون جنيه

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنّ المحافظة شهدت أعمال تطوير سلاسل رفع قدرات المحولات الكهربائية للقرى في مبادرة «حياة كريمة»، بتكلفة مليون و159 ألف جنيه، مؤكدا أنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين الخدمة للمستفيدين بالقرى المختلفة، وتدقيق البيانات المتعلقة بمبادرة «حياة كريمة» فيما يخص المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، لتوفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة، لتطوير القرى المستهدفة.

جاء ذلك بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجدة، وتحت إشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيلة وزارة الكهرباء، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

تطوير شبكات توزيع الكهرباء في كفر الشيخ

وأوضح المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في بيان له، أنّه استمرارًا لتنفيذ توجيهات وزير الكهرباء والطاقة، باستكمال خطة تطوير شبكات التوزيع، نفذت الشركة خطة إحلال وتجديد وتوسعات جديدة لرفع سلاسل قدرات المحولات الكهربائية لاستيعاب الأحمال، والتي شملت تكبير قدرات 4 محولات بسلسلة الكوم بمحول قدرة 500 ك.ف.أ، وفارغه كشك بقرى غرب كفر الشيخ، ليستفيد منها المناطق المغذاة بالمحولات بتكلفة 235 ألف جنيه.

كما جرى تكبير قدرات 5 محولات بسلسلة دمرو 14 بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ، وفارغة بمركز ومدينة سيدي سالم ليستفيد منها المناطق المغذاة بالمحولات بتكلفة 307 آلاف جنيه.

تطوير الشبكات الكهربائية في قرى حياة كريمة

وأضافت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، أنّه جرى تحسين وتطوير أداء الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدف رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تضمنت تكبير 7 محولات بسلسلة حجازي رجب بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ وفارغة كشك بمركز ومدينة فوة، ليستفيد منها المناطق المغذاة بالمحولات بتكلفة 306 آلاف جنيه، إضافة إلى تكبير 5 محولات بسلسلة الكدن بمحول قدرة 800 ك.ف.أ وفارغة كشك بمركز ومدينة بيلا ليستفيد منها المناطق المذكورة بالمحولات بتكلفة 311 ألف جنيه.

وتابعت أنّه نتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها، أدى ذلك إلى تخفيف الأحمال عن المغذيات القائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية، ما يقلل فترات انقطاع التيار الكهربائي لدى المواطنين.