أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 13-5-2022

مع تغير الأسعار في الأسواق المختلفة خلال الفترة الماضية، يهتم الناس بالبحث عن المنتجات المختلفة اللازمة للمنزل، ومن ضمنها أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وسوق العبور.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، وسلاسل المحلات التجارية الكبرى وسوق العبور، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الفاكهة في المحلات التجارية الكبرى تفاوتًا واضحًا، ربما يرجع إلى التغليف والشركة الموردة، وجاءت الأسعار كما يلي:

- يصل سعر الفراولة طبق وزن 500 جرام نحو 22.5 جنيه.

- سجل سعر التفاح الأخضر 89 جنيهًا، بينما وصل سعر التفاح الأحمر إلى 35 جنيها، وسجل سعر البلدي السكري نحو 43 جنيها، والأصفر المستورد 38 جنيها.

- وصل سعر جريب فروت إلى 13 جنيها.

- بطيخ وزن سعر الكيلو 10 جنيهات.

- جوز هند حبة واحدة 40 جنيها.

- عنب أحمر مستورد بسعر 91 جنيها.

- توت ذهبي «حرنكش» بسعر 33 جنيها.

- برقوق بسعر 88 جنيها.

- برتقال بسرة شبكة 2 كيلو إلى 36 جنيها.

- بطيخ بدون بذر سعر الكيلو 21.5 جنيه.

- وصل سعر الكيوي نحو 40 جنيها للكيلو.

- الأناناس وصل سعر الحبة الواحدة نحو 52 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور اليوم

واستقرت معظم أصناف الفاكهة في سوق العبور، وجاءت كما يلي:

- تراوح سعر مانجو مستورد سوداني بين 30 و60 جنيها.

- الحرنكش من 13 إلى 15 جنيها.

- فراولة ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

- الجوافة بين 4 و12 جنيها.

- كنتالوب بين 4 و6 جنيهات.

- شمام ما بين 4 إلى 5 جنيهات.

- البرتقال الصيفي بين 4 إلى 5 جنيهات.

- جريب فروت بين 4 إلى 6 جنيهات.

- البرقوق مستورد 2 كيلو بنحو 22 جنيهًا.

- الخوخ البلدي بين 5 إلى 7 جنيهات.

- تراوح سعر بطيخة حبة وزن بين 8 و10 كيلو بين 40 و50 جنيهًا.

- سجل الأناناس 35 جنيهًا وذلك متوسط سعر الحبة الواحدة.

- تراوح سعر التفاح الجولدن بين 16 و22 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح السوري اللبناني بين 12 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي بين 19 و27 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح المصري بين 9 إلى 15 جنيهًا.

- سجل سعر الكيوي نحو 19.5 جنيه.