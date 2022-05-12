عبدالمحسن سلامة يصل لأداء واجب عزاء الكاتب الصحفي الراحل عزت السعدني

وصل عبد المسحن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى مسجد الحامدية الشاذلية، لأداء واجب العزاء في الكاتب الصحفي الراحل عزت السعدني والذي رحل عن عالمنا، صباح يوم الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 50 عاما.

وكان قد بدأ منذ قليل عزاء الكاتب الصحفي الراحل عزت السعدني، أول رئيس تحرير لمجلة «علاء الدين» إحدى إصدارات مؤسسة الأهرام، بمسجد الحامدية الشاذلية.

عزاء عزت السعدني

وَتوافد عدد كبير من صحفيي مؤسسة الأهرام والصحف القومية، ورحل عن عالمنا، الكاتب الصحفي عزت السعدني، الاثنين الماضي، وشيعت جنازة الراحل عقب صلاة العصر الاثنين الماضي، في مسقط رأسه بالقناطر الخيرية، بحضور عدد من قيادات مؤسسة الأهرام.

كما وصل لأداء واجب العزاء في الكاتب الصحفي الراحل، الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين وأمين صندوق نقابة الصحفيين، علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، كما كان من ضمن الحضور أيضا، حسين الزناتي وكيل النقابة ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، والكاتب الكبير أسامة سريا، وعبد الروف خليفة، إضافة إلى لفيف من كبار الكتاب منهم: «هاني عمارة نائب رئيس تحرير الأهرام، عبد الله عبد السلام مدير تحرير الأهرام، ومحمد خراجة عضو نقابة الصحفين».

50 عام في الصحافة

ويذكر أن الكاتب الصحفي الراحل قضى من عمره 50 عاما في مؤسسة الأهرام عمل خلالها بصمت لا سيما وأنه من الرعيل الأول الذي ساهم في نهضة مؤسسة الأهرام حيث عمل مع الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل وغيره من كبار الكتاب في مهنة الصحافة.

وعرف عن عزت السعدني أنه صاحب أشهر تحقيق في الصحافة المصرية وهو تحقيق السبت في صحيفة الأهرام الذي كسر فيه كل قواعد التحقيق النمطية، وجمع فيه بين كل ألوان وأنواع الكتابة الصحفية من الحوار والتقرير وغيرها.

مؤسس مجلة علاء الدين

كان الكاتب الصحفي الراحل عزت السعدني أسس أهم مجلة أطفال في مصر عام 1992، وظل رئيسا لتحريرها إلى أن سلم الراية إلى الكاتبة ماجدة الجندي، وهي مجلة علاء الدين، التي كانت توزع في عهده 100 ألف نسخة.