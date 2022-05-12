محمد رشاد يحتفل مع خطيبته بنجاح أغنية أنا مش شمتان: 10 ملايين مشاهدة

احتفل المطرب محمد رشاد عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتحقيق أغنيه «أنا مش شمتان» حوالي 10ملايين مشاهدة.

ونشر محمد رشاد فيديو بصحبة خطيبته غادة فتحي، وظهر الثنائي وهما يغنيان الأغنية داخل السيارة، وعلق رشاد على الفيديو قائلًا: «بمناسبة الـ10ملايين مش شمتان عقبال الـ100مليون».

يذكر أن أغنية «أنا مش شمتان» من كلمات كوثر حجازي، وألحان محمد النادي، وتوزيع طارق عبد الجابر.

وطرح الفنان محمد رشاد أغنيه أنا مش شمتان، وجاءت كلماتها كالتالي:

أنا مش شمتان

لكن من حقى إن أنا أفرح إنك زعلان

أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان

بتحس و ليك قلب يحاسبك ترجع ندمان

سيبنى أفرح فيك

وأنا شايف ندمك و عذابك باينين فى عنيك

بقى كل مناك صدفه تشوفنى أو أرد عليك

مش قادر أعلمك خاطر

أنا مش حاسس بيك