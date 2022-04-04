محمد رشاد: بعد الفراق مفاجأة «ملف سرى».. والتمثيل تجربة مكملة

يكرر المطرب محمد رشاد، نجم برنامج المواهب الغنائية «أراب أيدول»، الظهور فى الدراما التليفزيونية، بالمشاركة فى السباق الرمضانى الدرامى كضيف شرف فى أحداث مسلسل «ملف سرى»، بعد تجربته المتميزة فى دراما رمضان 2020، حينما شارك فى بطولة مسلسل «ليالينا 80» مع كل من خالد الصاوى وصابرين وإياد نصار.

«رشاد» يظهر فى أحداث المسلسل بشخصيته الحقيقية كمطرب ضمن إحدى الحلقات، حيث من المقرر أن يؤدى أغنية مرتبطة بأحداث خاصة يغلب عليها الطابع الحزين. وقال لـ«الوطن»: «أظهر بشخصيتى الحقيقية كضيف شرف فى مسلسل ملف سرى، وأقدم أغنية تتماشى مع أحداث المسلسل، وهى تجربة جيدة لى، لأن العمل من بطولة الفنان الكبير هانى سلامة، ومن إنتاج شركة فنون مصر».

وأضاف: «الأغنية التى أؤديها فى المسلسل بعنوان (بعد الفراق) ويغلب عليها الطابع الدرامى الحزين وهى من كلمات سامح فرج». وعن تجربة التمثيل قال: «تجربة مهمة جداً فى حياة الفنان وخطوة لا بد منها، ومن وجهة نظرى أرى أن التمثيل مكمل لمشوار المطرب ويرتقى به لأعلى مستوى، ويجمع من خلاله جمهوراً جديداً وضخماً للغاية، وعلى سبيل المثال كل من قام بالغناء والتمثيل حقق النجاح مثل عبدالحليم حافظ، وتامر حسنى، ومصطفى قمر وغيرهم». وأشار «رشاد» إلى أنه ما زال يحلم بتقديم أدوار ذات أهمية فى عالم الدراما: «أرى أن علىّ الاهتمام بالدراما بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لأن ما قدمته حتى الآن بها ليس على مستوى طموحاتى فيها، وسأركز خلال الفترة المقبلة على قراءة كل ما يقدم لى، وأنتقى منه الجيد».

وتدور أحداث مسلسل «ملف سرى» حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال تمثلهم عائلة «المالكى» التى كان لها تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصرية من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين، القاضى الذى يُعتبر مثالاً للنزاهة والشرف.