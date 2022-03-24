محمد رشاد: أشارك كضيف شرف في مسلسل «ملف سري» مع هاني سلامة

يشارك الفنان محمد رشاد كضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل «ملف سري» الذي من المقرر أن يعرض خلال السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022.

ملف سري من بطولة هاني سلامة وعائشة بن أحمد

مسلسل «ملف سرى» من إنتاج «فنون مصر»، ومن المقرر أن يعرض على قنوات «دي ام سي» و«سي بي سي» و«الحياة»، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، محمد محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسى، صبا الرافعي.

وقال محمد رشاد في تصريحات لـ«الوطن» إنه سيظهر كمطرب خلال إحدى حلقات المسلسل، وسيكون ضيف شرف عليها، حيث تلعب الشخصية دور في أحداث عام 2013 المريرة التي مرت على مصر.

محمد رشاد يظهر كمطرب في أحداث المسلسل

محمد رشاد كانت لديه تجربة من قبل في مسلسل «ليالينا 80»، الذي عرض العام قبل الماضي في السباق الرمضاني.

«رشاد» كان طرح مؤخرا أغنية «أنا مش شمتان» من كلمات كوثر حجازي وألحان محمد النادي وتوزيع طارق عبد الجابر.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى أكثر من مليوني مشاهدة.

كما انتهى من تسجيل عدة أغنيات من المقرر طرحها تباعا عقب شهر رمضان الكريم.