خطيبة محمد رشاد الجديدة تفاجئ الجمهور بـ«لايك» لصورة مي حلمي

فؤجئ الجمهور بإعجاب خطيبة محمد رشاد الجديدة، بصورة مي حلمي في دبي، وذلك بعد أن نشرتها الأخيرة منذ فترة كبيرة على صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأعلن محمد رشاد عن خطيبته الجديدة مؤخرًا، وتداول رواد «السوشيال ميديا» صورهما عقب ظهورهما معًا، وشبهوها بمي حلمي.

مي حلمي تعلن للوطن عن خطيبها الجديد

وأعلنت مي حلمي عن خطيبها الجديد، خلال ظهورها في لقاء بتقنية «اللايف» مع «الوطن»، موضحة أنه جرى خطبتها بالفعل وأهلها على علم بذلك، وأنه رجل أعمال، ولكنها ستؤجل ظهورها معه، حافظًا عليه من التعليقات السلبية، لأنها تحبه ولا تريد أن يغضب، موضحة:«هو حلو من برا ومن جوا، وأنا فعلًا بحمد ربنا إنه عوضني بيه، وأسعدني كتير ووقف جنبي في الوقت اللي كنت محتاجة دا فعلًا».

مي حلمي لمتابع عندي 3 عربيات

وأثارت مي حلمي الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن فتحت باب الأسئلة عبر خاصية «الاستوري» علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» وسألها أحد المتابعين:«وطن691 دي نمر عربيتك» لترد عليه مي قائلة: «بص اللهم لك الحمد عندي 3 عربيات، أقسملك بالله ماحافظة ولا نمرة واحدة فيهم».

مي حلمي تستعد لتصوير برنامج جديد في دبي

يذكر أن الإعلامية مي حلمي تستعد لتصوير برامج جديدة، بعد التعاقد مع إحدى الشركات في دولة الإمارت، سيعرض أحدهما عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وآخر عبر قناة فضائية إماراتية شهيرة، ولكنها رفضت الإفصاح عن التفاصيل احترامًا للجهة المنتجة.