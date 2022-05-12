محامي ضحايا مستريح أسوان: في مناطق كاملة اتنصب عليها من الراجل ده

وجه عدد كبير من الضحايا اتهامات كثيرة لـ مستريح أسوان الذي شغلت قضيته الرأي العام خلال الساعات الماضية، وقال أحد الضحايا، ويدعى «عبدالله»، إن المواطنين الذين تعرضوا للنصب، جلسوا أمام بيت مستريح أسوان وبعدها حضر الأمن وطلب منهم تحرير محاضر للشخص الذي نصب عليهم ويسمى «مصطفى البنك»، متابعا: «أنا دخلت بـ50 ألف وفي ناس دخلت بملايين وخدت قرض عشان تدفع الفلوس دي».

اختفاء مستريح أسوان منذ 10 أيام

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذا الرجل لم يعط الناس أموالهم منذ 10 أيام واختفى فجأة، وظهر في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ليقول إنه سيوزع أموال الناس ولكن هذا لم يحدث، مما دفع الأشخاص للوقوف أمام منزله ومزرعته، مبينا أنه تواصل مع الأمن لحمايته من هؤلاء الأشخاص.

حزن على وفاة رجال الشرطة

وأشار أحد ضحايا مستريح أسوان، إلى أنه حزين بسبب وفاة أفراد من الشرطة في أثناء مطاردتهم للشخص الذي حصل على أموال أهالي أسوان، داعيا لهم بالرحمة، متابعا: «ربنا مبيسبش حق حد».

النصب على بلاد بالكامل

من جانبه قال أسامة خالد، محامي عدد من ضحايا مستريح أسوان، إنه تقدم بـ25 محضرا لأفراد يتهمون مستريح أسوان بالنصب عليهم، مؤكدا أن هذه الظاهرة موجودة منذ سنة في أسوان، وحذر الأشخاص من هذا الأمر لكن الأفراد يحبون المكسب السريع وهو ما استغله في النصب عليهم.

وأكد أن بعض الأشخاص حصلوا على قروض من أجل المكسب السريع وهناك سيدات بعن ذهبهن من أجل المكسب، مواصلا: «في مناطق كاملة اتنصب عليها في أسوان».