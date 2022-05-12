الداخلية: مستريح أسوان جمع من الأهالي 200 مليون جنيه وسقوط اثنين آخرين

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، من ضبط 3 وقائع نصب تعرض لها أهالي مركز إدفو في أسوان بلغت 260 مليون جنيه، وتحررت محاضر بالوقائع.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين على منزل أحد الأشخاص « مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان»؛ للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم، والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب.

مستريح أسوان جمع 200 مليون جنيه

وتبين من الفحص أن المذكور حصل على 200 مليون جنيه منهم، تحت زعم توظيفها، واتُخذت الإجراءات القانونية، وبتاريخ 11 الجاري، وأسفرت التحريات عن تحديد مكان اختبائه بأحدى المناطق الجبلية المتاخمة لمركز إفو بأسوان حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه وبحوزته 9.5 مليون جنيه، وخلال جهود الضبط انقلبت إحدى سيارات الشرطة المشاركة بالمأمورية، ما أسفر عن استشهاد «ضابطين برتبه لواء بقطاع الأمن العام» المشرفين على مأمورية الضبط، ومجندين.

ضبط مواطن استولى على 50 مليون جنيه من مواطنين

كما تم رصد تردد عدد آخر من المواطنين أمام منزل شخص آخر مقيم بقرية المعمارية لقيامة بالنشاط الإجرامي، وضبط بحوزته 3 ملايين جنيه، وتبين حصوله على قرابة 50 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

كما قامت إحدى الإرتكازات الأمنية بضبط عنصر إجرامي «له معلومات جنائية – مقيم بقرية السباعية بمركز إدفو بأسوان وبحوزته 2.5 مليون جنيه»، حال محاولته الهرب، وتبين حصوله على ملبغ 10 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها، واتخذ الإجراءات القانونية.