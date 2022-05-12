«معلومات الوزراء» ينشر تقرير الأمم المتحدة الأخير حول الرمال والاستدامة

نشر الحساب الرسمي لمركز معلومات واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء منشورا جديدا تضمن تقرير الأمم المتحدة الأخير حول الرمال والاستدامة.

تقرير الأمم المتحدة حمل عنوان «الرمال والاستدامة»

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرًا بعنوان الرمال والاستدامة Sand and Sustainability، والذي اقترح ضرورة تطوير معيار دولي حول كيفية استخراج الرمال من البيئة البحرية».

وأوضح المنشور: «يتم إجراء غالبية عمليات التجريف البحري من خلال المناقصات العامة المفتوحة للشركات الدولية».

جدير بالذكر، أن المركز قد نشر في 6 أبريل الماضي فيديو جراف، يوضح أهم مزايا منظومة «الإيصال الإلكتروني»، والتي أعلنت وزارة المالية البدء في تشغيلها تجريبيًا في 15 أبريل الجاري، قبل تطبيقها إلزاميًا في الأول من يوليو المقبل.

إنشاء نظام مركزي إلكتروني

وذكر الفيديو، أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تساعد على وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة، من خلال إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.