«مريم» أصغر «بيزنس وومان»: تخصص إكسسوارات وتجارة إلكترونية

صاحبة الـ15 عاماً: بدأت العمل وعمرى 7 سنين.. وهوايتى تأسيس المشاريع

لم يقف عمرها حائلاً بينها وبين تحقيق أحلامها، حيث حرصت منذ طفولتها على تحديد مسار لنفسها يختلف عن أقرانها، هى «مريم عماد»، صاحبة الـ15 عاماً، التى قررت عدم الاهتمام بسنها الصغيرة، حيث اعتبرته مجرد رقم لن يمنعها من البدء فى مشروعها الخاص فى صناعة الإكسسوارات والتجارة الإلكترونية، حتى باتت محل أنظار مشاهير المجتمع، ويتعامل معها نجوم الفن. «بدأ الأمر وأنا فى عمر الـ7 سنوات، حيث كنت أحرص دوماً على ادخار مصروفى من أجل شراء منتجات وبيعها لأصدقائى، فأنا شغوفة بالبيع والشراء كثيراً، وتطورت مهاراتى فى التجارة، حتى أسست صفحة لترويج كل ما يخص المرأة من أحذية وإكسسوارات وغيرها، ومن هنا كانت البداية»، هكذا جاء حديث «مريم» الطالبة فى الصف الثالث الإعدادى.

تحكى «مريم» عن السبب وراء إنشائها مشروعاً خاصاً بها: «من وأنا صغيرة دى هوايتى كنت أحب أعمل مشاريع، وأعتمد على نفسى وأستغل وقت فراغى فى حاجة مفيدة وبحبها، والحمد لله نجحت»، مشيرة إلى أن معيشتها فى السعودية كانت أحد الأسباب الرئيسية التى شجعتها على بدء مشروعها الخاص، قائلة: «كنت بشترى المنتجات من هناك، ولما أنزل مصر ببيعها، والسعر كان بيبقى مناسب جداً مقارنة بالأسعار اللى هنا، فكنت بلاقى إقبال على المنتجات بشكل مُرضى، وبحاول حالياً إنى أطور من ده، وأصنع المنتجات بنفسى لأنى بحب شغل المشغولات اليدوية وبحاول أطور فيه».

ترفض «مريم» أن تحصل على أى مساعدة من والديها، وتعتمد على مصروفها الشخصى فقط، معبرة: «كنت بحوّش مصروفى والعيديات، وما كنتش بصرفها علشان أقدر أشترى اللى أنا عايزاه، وأعتمد على نفسى بشكل كبير جداً، وماخدش حاجة من والدى أو والدتى، وأسست صفحتى منذ عام، وأطلقت عليها UNIQUE ليدل على التميز».

أتمنى أصنع «براند» خاصاً بى

ترى نفسها أنها وضعت قدمها على أول خطوة فى طريق تحقيق حلمها، وأنها ما زال أمامها الكثير حتى تحصل على إشادة، وهى تطمح إلى أن ينتشر مشروعها على نطاق واسع، بالإضافة إلى زيادة عدد المتابعين على صفحتها، قائلة: «بدأت فعلاً أن أصل لبلوجرز ومشاهير وأعرض عليهم شغلى، وبدأ كثير منهم فى التعامل معى وتشجيعى بشكل مستمر، منهم الفنانة ولاء الشريف، نجمة مسلسل أبوالعروسة، وأتمنى إنى أقدر أحقق حلمى وأصنع «براند» خاصاً بى فى الفترة المقبلة».