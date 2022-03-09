ضبط مصنع إكسسوارات لمركبات الـ«توك توك» في الإسكندرية بدون ترخيص

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله احمد، وكيل الوزارة، من ضبط مصنع ومخزن لإكسسوارات مركبات «التوك توك»، لإدارته وتشغيله بدون ترخيص وحيازة صاحبه لسلع مجهولة المصدر، وذلك في ظل تشديد الرقابة التجارية على المصانع غير المرخصة وحماية المواطنين من الغش التجاري.

التحفظ على 2650 قطعة إكسسوار «توك توك»

وبحسب بيان صادر من مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، منذ قليل، جاءت الضبطية بعد حملة من قبل إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، وبالاشتراك مع مباحث تموين العامرية، حيث تم ضبط المصنع التحفظ على 2650 قطعة إكسسوار «توك توك» متنوع، بينما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

حملات على أسواق الإسكندرية

لم يقف الأمر عند هذا فحسب، حيث شنت مديرية التموين حملات مكبرة ضمت التموين وقيادات أحياء وسط والجمرك وفرق العمل المتخصصة التابعة لها على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية، وذلك لإحكام السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وكذلك الإعلان عن الأسعار المتداولة ومدد الصلاحيات والتراخيص والإشغالات، ومدى الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية.

غلق 4 مخابز في الإسكندرية

وأسفرت هذه الحملات عن تشميع وغلق مخبزين افرنجيين، ومخبزين سياحيين مخالفين، وتحرير 13 محضرا بسبب عدم حمل شهادات صحية، وكذلك محضر بسبب عدم الإعلان عن الأسعار.