ضبط شخصين تربحا 7 ملايين من تجارة النقد الأجنبي.. وسقوط المتهم بقرصنة مواقع إلكترونية

نجحت جهود وزارة الداخلية، في القبض على عدد من المتورطين في جراءئم النقد الأجنبي، والنقد غير المشروع، والقرصنة، حيث خلصت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية إلى تورط شخصين أحدهما في المنيا، والثاني يعمل بإحدى الدول، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.

ضبط شخصين بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 7 ملايين جنيه

وبينت التحريات، أنَّ المتهم الأول يستلم الأموال ويستبدلها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يرسلها الأول لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكّن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت 7 ملايين جنيه.

ضبط شخص بتهمة قرصنة مواقع «شوبنج»

ألقت قوات الأمن القبض على أحد الأشخاص، مقيم بشبين الكوم في المنوفية، سبق اتهامه في قضية قرصنة إلكترونية، بإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة، وتمكّن من الاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال الطرق الاحتيالية المختلفة، عقب ذلك يستخدم البيانات المستولى عليها في إجراء عمليات شرائية خاصة ببعض منتجات الشركات (الأزياء الرجالي – مكملات غذائية – منشطات – هواتف محمولة – أحذية) من خلال المواقع الإلكترونية لتلك الشركات وتسييلها إلى نقود يستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه بمسكنه، وتم ضبط المعدات والأجهزة التي يستخدمها في ذلك.

وبمواجهته، بما أسفر عنه الفحص والتحريات أقرّ بتورطه في 8 وقائع واستيلائه على 116 ألف جنيه، وأنَّه لا يعلم بيانات أصحاب البطاقات المستولى عليها، بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكن فريق البحث من التوصل إلى بعض المجني عليهم ممن تعرضوا للاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم.

شقيقان يتربحان من أموال المصريين بالخارج

وتمّ القبض على شقيقين أحدهما يعمل بإحدى الدول، والآخر مقيم بسمالوط في المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يرسلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه المتواجد خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف طبقاً للفحص المستندى بلغت 2.5 مليون جنيه.