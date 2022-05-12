64% من الموظفين يرفضون العودة للعمل بالمقرات.. و«فايق»: عايزين ندلعهم

علق الإعلامي أحمد فايق على استطلاع رأي يكشف موقف الموظفين من عودة العمل بنظام الدوام الكامل بالمقرات بالمصالح الحكومية، إذ أن 64% من 30 ألف عامل شملهم الاستطلاع، رفضوا العودة، مشددًا على أن هذا الأمر من تبعات الإغلاق في فترة جائحة كورونا.

استطلاع يكشف موقف الموظفين من عودة الدوام الكامل بالمصالح الحكومية

64% من الموظفين رفضوا العودة للمكاتب

وأضاف «فايق»، خلال برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»اليوم الخميس، أن بعض الشركات الكبرى قررت إعادة العمل داخل مقراتها، ووضعوا جدولًا زمنيًا لإعادة العمال، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة نجحت في إعادة حوالي 40% من الموظفين، بينما 60% يعملون من المنزل.

ولفت إلى أن الشركات استطلعت رأي موظفيها حيال العودة للعمل من المقرات، فتبين بأن 64% من الموظفين من الفئة العمرية من 35 سنة لـ50 سنة، رفضوا العودة للمقرات، ورغبوا في الاستقالة وإيجاد وظيفة أخرى، متابعًا: «قالوا إحنا اتعودنا نشتغل من البيت أو بالنظام الهجين».

وأوضح أن 72% من الشباب العشريني في الاستطلاع البحثي رفض العمل بالمكاتب، وبالتالي الشركات الكبرى في العالم تواجه أزمة لمحاولة إيجاد طرق لإقناع موظفيها للعمل من جديد في المكاتب.

توفير «تنس الطاولة» في العمل غير مجدية

وتابع: «البحث بيقول إن فكرة إن الشركات تقدم للموظف غذاء أو توفير تنس طاولة أو بينج بونج بالشغل مبقتش مغرية، إحنا محتاجين حاجات أحلى، وندلع الموظفين أكتر عشان يشتغلوا من مكاتبهم».

وأكد أن العالم ما قبل فيروس كورونا يختلف تمامًا عن العالم ما بعد ذلك، كما أن سياسات بعض الدول الغربية، الخاطئة نحو فكرة الإغلاق التام، يُدفع ثمنها حاليًا اقتصاديًا على مستوى العالم.