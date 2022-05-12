بكين تعلق خدمات النقل وتشجع على العمل في المنزل للحد من تفشي كورونا

قالت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، إن مدينة بكين أضافت منطقة هايديان إلى قائمة العمل من المنزل بدءًا من اليوم، وعلقت خدمات سيارات الأجرة في أجزاء من منطقة تشاويانج ومنطقتين أخرتين، في محاولة للقضاء على موجة وبائية من فيروس كورونا أصابت 892 شخصًا حتى الآن.

العمل من المنزل في هايديان وفي مناطق أخرى

وقال بانج شينجهو، نائب رئيس مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ببلدية بكين، إنّ بكين سجّلت 56 حالة أخرى يوم أمس، وجميعهم يخضعون بالفعل لإجراءات الوقاية من الأوبئة ومكافحتها قبل تأكيدها، مضيفًا أنه على الرغم من ذلك، فإنه لا تزال هناك سلاسل نقل خفية للفيروس في المجتمع.

وتابعت الصحيفة، بأنه في إشعار خلال وقت متأخر من الليل، أعلنت سلطات هايديان أنه اعتبارًا من اليوم، ستعمل أجزاء من المنطقة على عمل سكانها من المنزل، وستكون وحدات العمل في المناطق الأخرى بمعدل حضور أقل من 50%، كما سيتم إجراء ثلاث جولات أخرى من اختبار الحمض النووي في هايديان في الأيام الثلاثة التالية.

تعليق خدمات النقل

وقالت إدارة النقل ببلدية بكين، إنه سيتم أيضًا تعليق خدمات سيارات الأجرة وسيارات النقل إلى أجزاء من المدينة اعتبارًا من اليوم، بما في ذلك جنوب تشاويانج حيث تتركز حالات الإصابة، وحي شوني وفانجشان بالمدينة، كما أعلن مسؤولون محليون أن شونيي، حيث يقع مطار العاصمة بكين الدولي، أنه سيتم مواصلة استقلال السيارات من وإلى المطار، لكن جميع خدمات الحافلات متوقفة.

التشديد على اختبارات الحمض النووي

وكانت سلطات بكين قد شددت على أنه يجب على جميع الهيئات الحكومية وإدارات الخدمة العامة والأماكن العامة الأخرى التحقق من نتائج اختبار الحمض النووي التي تم إجراؤها في غضون 48 ساعة قبل السماح للأشخاص بدخول المباني، وجاءت الإجراءات الجديدة بعد اكتشاف حالتين من الإصابات العنقودية لفيروس كورونا في بنك محلي وشركة، حيث أبلغ مركز بيانات لبنك بكين التجاري عن 32 حالة، ووجدت مؤسسة أخرى مملوكة للدولة 15 إصابة تتعلق بمكان عملهم.