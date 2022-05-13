التسبب في ألم للآخرين والفيروسات.. حالات يحظرك فيها تطبيق واتساب

يتجنب العديد من الأشخاص بعض الأفعال التي تؤدي إلى حظرهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، ودائما ما يجدون الأمان عند التعامل مع موقع التراسل الشهير «واتساب» ولكن هو أيضا تنطبق عليها نفس معايير التطبيقات الأخرى، فقد تتعرض للحظر عليه إذا ارتكبت بعض التصرفات.

وذكرت وكالة «رويترز» أن شركة واتساب يمكنها أن تحظر حسابك نهائيا عبر موقع التراسل الشهير، وذلك إذا تورط الشخص في انتهاك بعض المعايير.

وفيما يلي نعرض أبرز الأفعال التي تؤدي لحظر حسابك على تطبيق واتساب.

أفعال تجعل حسابك محظورا على واتساب

تعمد إرسال فيروس أو محاولة الاحتيال على أحد المستخدمين، فإذا قمت بهذا الفعل ستظهر لك رسالة: «رقم هاتفك محظور من استخدام واتساب.. اتصل بالدعم للحصول على المساعدة».

كما يجب عليك الابتعاد عن إزعاج الناس وأذيتهم والتسبب في شعورهم بالضيق أو الغضب والألم، ما يجعل العديد من المستخدمين يلجؤون إلى إبلاغ إدارة التطبيق عنك.

ابتعد عن استخدام إصدارات غير رسمية من واتساب، مثل GBWhatsApp و WhatsApp Plus.

إذا أردت عدم حظرك عليك أن تبتعد عن إرسال صوصا خادعة ولا تتورط في نشر الأخبار الكاذبة والأخبار المغلوطة.

ميزات جديدة من واتساب

وكشف تطبيق واتساب مطلع الشهر الماضي، عن طرح عدد من المميزات التي بدأ التطبيق في إتاحتها للمستخدمين أبرزها ما يلي:

إمكانية الرد على الرسائل بواسطة ردود الفعل، وهو ما يتمتع به مستخدمو الإصدار الجديد من تطبيق واتساب لنظام أندرويد.

التفاعل مع رسائل واتساب، مثلما يحدث في تطبيق ماسنجر، وذلك عن طريق فتح الدردشة حيث توجد الرسالة التي تريد الرد عليها، ثم الضغط باستمرار على الرسالة التي تلقيتها وتريد الرد عليها، وستظهر نافذة بها 6 رموز تعبيرية يمكنك استخدامها للتفاعل، سواء ضحك أو تعبير عن الحزن أو الغضب أو الإعجاب.