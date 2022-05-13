نجوم الفن يتفاعلون مع تريند الفلتر الباكي.. «والله بنضحك مش بنعيط»

تفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني مع تريند «الفلتر الباكي»، حيث نشر عدد منهم فيديوهات كوميدية، عبر حساباتهم بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام».

المطربة أمينة

تفاعلت المطربة أمينة عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» مع تريند الفلتر الباكي ونشرت فيديو وتبدو فيه باكية: «هو فى حاجة مضحكانى جدًا بس هقولها بعدين لو ما عرفتوهاش لوحدكم».

محمد دياب

تفاعل الفنان محمد دياب هو الآخر مع تريند الفلتر الباكي حيث نشر صورة من زفافه استخدم فيها الفلتر الحزين وعلق «أسعد يوم في عمري» لترد زوجته مازحة: «دي دموع الفرح يا جماعة مش قصدة حاجة».

ونشر دياب فيديو آخر استخدم فيه الفلتر الباكي وهو يأكل وتسأله زوجته «فيه أيه» ليرد «جعان».

سامح حسين

ونشر الفنان سامح حسين عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» مع تريند الفلتر الباكي، فيديو له مستخدمًا «الفلتر» وتسأله زوجته: «موحة مالك»، فيجيب: «أصل فيه راجل ماشي، وقع، ومراته جت تسنده قامت هي كمان وقعت، وابنهم قعد يضحك عليهم»، معلقا على الفيديو: «والله مش بعيط».