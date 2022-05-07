أمينة تتخطى 100 ألف مشاهدة مع شيندي بـ«إحنا الجامدين»

تخطت أغنية الفنانة أمينة الجديدة «إحنا الجامدين»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، حاجز 100 ألف مشاهدة، وهي الأغنية التي قدمتها بطريقة الدويتو مع الفنان الشعبي إسلام شيندي.

تفاصيل أغنية إحنا الجامدين

أغنية «إحنا الجامدين» من كلمات وألحان إسلام شيندي، وتوزيع خليل وإسلام شيندي، إخراج محمد حجازي.

وتقول كلمات أغنية إحنا الجامدين:

راضين بنصيبنا وعايشينها بفضل الله

مبنبصسش فى رزق غيرنا وده اللى اتعلمناه

من صغرنا بنشم ايدنا بنشبع ونقول الحمد لله

أمينة تواصل طرح ألبوم تجار السعادة

أمينة واصلت طرح أغنيات ألبومها الجديد تجار سعادة، حيث طرحت رابع أغنيات الألبوم قبل شهر رمضان الكريم وهي «صحاب فاشوش» التي حققت ما يقرب من مليون مشاهدة، وهي من كلمات أيمن الطويل وألحان هاني فاروق وتوزيع إسلام شيتوس.

ومن المقرر أن تستكمل أمينة طرح باقي أغنيات الألبوم خلال الأيام المقبلة حيث بدأت في طرح أغنياته من نهاية العام الماضي.

أمينة تنتظر عرض فيلم الشرابية

ولا تزال الفنانة أمينة تنتظر عرض فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان «الشرابية»، سيناريو وحوار محمود السنطي، وإخراج معوض إسماعيل، ويشاركها في بطولته علاء مرسي، وراندا البحيري، ولطفي لبيب، وأحمد عبدالله محمود، وسليمان عيد، وحسن عبدالفتاح، وعلاء زينهم، وجمال فؤاد واللبنانية دومينيك حوراني.