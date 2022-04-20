القوات المسلحة تطرح أغنية «سينا أقوى بينا»: اطمنوا دي في إيد أمينة (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع يوتيوب، قبل قليل، أغنية جديدة من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان «سينا أقوى بينا»، تزامنا مع عودة الأمن والاستقرار والحياة لطبيعتها في «أرض الفيروز»، وبالتزامن مع استعدادات احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء 2022، الموافق 25 أبريل من كل عام.

أغنية «سينا أقوى بينا» من غناء الفنان محمد رشاد، وكلمات أحمد حسن راؤول، وألحان «مدين»، ومونتاج وإخراج محمد محسن.

كلمات أغنية سينا أقوى بينا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية

الأرض دي حالفين ما حد يهدها، واللي بغبائهم قالوا نحرق أرضها، نسيوا التاريخ، ونسيوا أكتوبر جدودنا، سايبين لينا الأمانة وإحنا أدها.

سينا أقوى بينا.. سينا عايشة فينا.. شايلينها في عنينا.. هنبنيها بأيدينا.. سينا حتة منا.. اطمنوا دي في إيد أمينة.

افتح كتاب المعجزات واقرا السطور.. رجالة قدروا يصنعوا من الضلمة نور.. واللي غايب موجود في القلوب.