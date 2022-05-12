«اقتصادية القناة»: انتهاء أول مشروع يابانى للمستحضرات الطبية بـ«العين السخنة» قريباً

أكد المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الوضع الحالى للاستثمار فى مصر هو الأفضل، نظراً لوجود مناخ جيد وفرص متعددة، منوهاً باهتمام القيادة السياسية بتشجيع الاستثمارات الجادة من خلال توفير العديد من الحوافز، فضلاً عن مشروعات الدولة فى البنية التحتية وشبكة الطرق القومية لتسهيل انتقال الأفراد والبضائع، وكذا شبكتا الكهرباء والاتصالات وغيرها، لجعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للمستثمرين والوجهة المفضلة للاستثمار.

وأشار «زكى»، خلال استقباله «أوكا هيروشى»، سفير اليابان بالقاهرة فى مقر المنطقة بالعين السخنة، أمس، لبحث فرص الاستثمار ومجالات التعاون بين الشركات اليابانية والمنطقة فى مختلف القطاعات الصناعية، إلى التعاون المشترك فى الاستثمارات اليابانية المتمثلة فى رصيف دحرجة السيارات بشرق بورسعيد مع التحالف اليابانى الفرنسى «تويوتا بولوريه - إن واى كيه»، وكذلك مصنع سرايا للمستحضرات الطبية كأول مصنع يابانى فى المنطقة الصناعية بالسخنة، الذى سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية له قريباً. واستعرض رئيس المنطقة الفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة للمستثمرين والقطاعات التى تعمل الهيئة على استهدافها وتوطين صناعات محددة تبعاً لاستراتيجية الدولة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتوطين صناعات الوقود الأخضر بالسخنة وشرق بورسعيد، لافتاً إلى التعاون بين الهيئة وتحالف «تويوتا بولوريه» لتنفيذ الأعمال فى محطة دحرجة المركبات «RORO» بشرق بورسعيد، التى انتهى أعمال تنفيذ الساحات والرصيف كاملاً بها وتسريع وتيرة العمل هناك مما يحقق أهداف الهيئة من العمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية من هذا النوع من المشروعات.

من جانبه، أكد سفير اليابان حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، خاصة المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات تجعلها منافساً للمناطق الاقتصادية المجاورة، مبدياً اهتمامه بالقطاعات الصناعية المستهدفة داخل المنطقة، خاصة المشروعات المعنية بالهيدروجين الأخضر.