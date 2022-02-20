نائب رئيس «اقتصادية القناة»: نسعى تحويل «السخنة» إلى أهم ميناء بالبحر الأحمر

قال اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية إن منطقة السخنة تتمتع بموقع جغرافي مميز لوجود ميناء السخنة بالقرب من المنطقة الصناعية واللوجستية، ما يخلق منطقة من أهم المناطق المتكاملة التابعة للهيئة الاقتصادية والتي يستفيد بالتواجد بها المستثمرين والمشروعات الكبرى حيث توافر البنية التحتية والمرافق اللازمة لإقامة المشروعات وكذلك القرب من ميناء السخنة، مما يسهل عمليات التصدير للأسواق العالمية وخاصة الآسيوية.

أعمال تطوير بميناء السخنة

وأضاف «شعبان» في بيان أنه تجري حاليا أعمال تطوير بميناء السخنة لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة العالمية فضلًا عن مقومات الميناء التي تساهم في تقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن بمعايير عالمية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات RSMTL الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، والذي تنظمه جامعة الجلالة على مدار يومين، بمشاركة عدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر، ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري، تحت رعاية وحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أهمية ميناء السخنة في التحول الأخضر

وأكد «شعبان» خلال كلمته الأهمية البالغة لميناء السخنة والمنطقة المتكاملة به سواء على جانب محور جذب للصناعات المستهدفة في قطاعات الطاقة النظيفة والسيارات وغيرها خاصة تلك الصناعات التي تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر مثل صناعة الهيدروجين الأخضر والتي يجري دراسة عدد من المشروعات الفعلية الخاصة بها، خاصة في ظل استضافة مصر لقمة المناخ القادمة COP27خلال العام الجاري، أو على جانب تقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن Bunkering ، وهو ما يعد بتحول ميناء السخنة إلى أهم ميناء على ساحل البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل أعمال التطوير المستمرة التي يشهدها الميناء.

واستعرض اللواء شعبان استراتيجية المنطقة الاقتصادية التي تهدف لتحويل قناة السويس المجرى الملاحي الأهم الذي يصل البحرين الأحمر والمتوسط إلى محور لوجستي عالمي يخدم حركة التجارة العالمية التي يمر نحو 12% منها بالقناة، كما تحدث عن مقومات تحقيق تلك الأهداف الاستراتيتجية بما تملكه المنطقة من 6 موانئ و 4 مناطق صناعية تابعة منها منطقتين متكاملتين، وكذلك أعمال الصناعات المستهدفة للمنطقة الاقتصادية ضمن استراتيجيتها لتوطين تلك الصناعات وإحلال الواردات، وتوفير فرص العمل، وأيضا الخدمات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة للمستثمرين وشركاء النجاح مثل خدمة الشباك الواحد لتيسير الإجراءات الإدارية أمام الشركات، وانضمام المنطقة لبرنامج دعم الصادرات المصري ورد الأعباء التصديرية.