مصر تنتج أول دفعة من أجهزة التنفس الصناعي بتكنولوجيا مصرية 100%..فيديو

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، تقريرًا متلفزًا بعنوان: «بعد عامين من المعاناة.. مصر تنتج أول دفعة من أجهزة التنفس الصناعي بتكنولوجيا مصرية 100%».

الجهاز صناعة مصرية 100%

وقال وائل حلاوة، مدير قطاع الجودة بالشركة المنتجة لجهاز التنفس الصناعي، إن الجودة تبدأ من مراحل التصميم والتجميع الخاصة بالجهاز، إضافة لمرحلة الاختبار المرحلي ثم التصميم النهائي واعتماده، فيتم التأكد خلال هذه المراحل بأن الجهاز جيد.

وأضافت مصر حسني، فني إنتاج بالشركة المنتجة لجهاز التنفس الصناعي، أن جهاز التنفس الصناعي صناعة مصرية 100% لأول مرة، والشركة تعمل عليه منذ 3 سنوات، والجميع كان متحفزا تجاه ردود أفعال المواطنين حول تلك الخطوة، ولكن رد الفعل كان أكبر.

وأشارت نهاد عماد، مهندسة أجهزة طبية بالشركة المنتجة لجهاز التنفس الصناعي، إلى أنه كان هناك تعاون بين شركة «بيو بيزنس» والهيئة العربية للتصنيع، وقدموا فيه مقترح المشروع، وتم قبوله، وأصبحت أكاديمية البحث العلمي داعم للمشروع.

ولفتت إلى أن الشركة أصبحت هي المسؤولة عن تصنيع أجهزة التنفس الصناعي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وأكاديمية البحث العلمي، وأوضحت أن الجهاز مر بتجارب كثيرة ومعرفة ردود فعل الأطباء والعمل على ملاحظاتهم لتعديلها.

3 فئات لأجهزة التنفس

وتابعت المهندسة قائلة إن أجهزة التنفس 3 فئات، الأولى فئة الأكسجين عالي التدفق، والفئة الثانية أجهزة التنفس اللا اختراقي، والفئة الثالثة التنفس الاختراقي، لافتة أن مشروعهم يستهدف الثلاث فئات، لكن أول فئة جرى طرحها هي أجهزة الأكسجين عالي التدفق.

وأكدت أن صناعة الأجهزة الطبية هي صناعة محكمة للغاية، وبها مواصفة قياسية لأي جهاز طبي قبل طرحه للسوق، والجهاز حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية بناء على العديد من الاختبارات.