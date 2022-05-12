«بقاله 100 سنة شغال».. حكاية أقدم مطعم سمك في مصر «فيديو»

«زكي السماك».. أقدم مطعم سمك في مصر، أنشئ في عهد الملك فؤاد الأول، عام 1921، في منطقة بولاق أبو العلا، تحديدا بوكالة البلح، أمام مسجد أبو العلا، وقد عصر المطعم حقب مختلفة طيلة الـ 102 عاما التي عمل بها.

توارث محل «زكي السماك» أحفاد الجيل الثاني والثالث والرابع لصاحب المحل، حيث يعد أقدم وأشهر محل لبيع الأسماك المطبوخة في مصر.

ورغم مرور 102 عاما على مطعم «زكي السماك»، بمنطقة بولاق أبو العلا، فإنه ما زال ثابتا فى مرتبته ووضعه بين مطاعم ومحلات السمك، التى باتت منتشرة فى جميع الأرجاء، على مستوى الجمهورية.

ويعود السر والسبب فى ذلك النجاح، إلى «سر الصنعة»، كما عبر أحمد جمال، مدير مطعم «زكي السماك»، والذي يعمل به منذ 23 عاما، والذي كشف لـ«الوطن»، خفايا وأسرار عدة، حول تاريخ المطعم، الذي كان له دور وتأثير كبير، في حركة الضباط الأحرار، وثورة 23 يوليو 1952.

وهو ما جعله يؤخذ مكانة كبيرة عند الراحل جمال عبد الناصر، أثناء توليه رئاسة الجمهورية، حيث كانت هناك علاقة طيبة تربط الراحل مع زكي السماك صاحب المطعم، حيث تردد جمال عبد الناصر على المحل أكثر من مرة خلال عهده، بحسب مدير المطعم.

وأشار «جمال»، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن مطعم «زكي السماك»، تردد عليه شخصيات عامة وفنانين ووزراء عدة، حيث يعد من أبرز زواره الملحن هاني مهني، الرياضي محمود الخطيب، وغيره من المشاهير.

أما عن «سر الصنعة»، أوضح «جمال» أنه هناك علاقة بالصنايعية الموجودة بالمحل، وصنعة السملك بالمحل، لذا يحافط المطعم على الصنايعية، كي تبقى الصنعة مستمرة.

وأضاف مدير المطعم، أن من أشهر الأكلات التى تلقي إقبال كبير من قبل المواطنين داخل المطعم، هى السندوتشات، سواء السمك الفيلية، الجمبري، والسبيط، وذلك بسبب كون المحل داخل سوق الوكالة.

وتبدأ أسعار السندوتشات عند «زكي السماك» من 35 جنيها، كما تبدأ الوجبات أيضا من 35 جنيها، وتتكون من قطعة سمك فيلية، أرز، سلطة، وخبز، وفقا لـ «جمال».

وأكد مدير المطعم، على جودة الأطباق التى يقدمها المطعم، حيث يقدم المطعم المشويات، المقليات، الطواجن، وغيرها من الأصناف.