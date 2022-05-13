عاجل.. وفاة السيناريست مجدي الكدش

أعلنت الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاة السيناريست مجدي الكدش.

وكتبت الصفحة: «تنعى الثقافة السينمائية وقصر السينما ومجلة أبيض وأسود وجميع العاملين بهم، السيناريست مجدي الكدش الذي وافته المنية منذ قليل، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعاه الفنان تامر عبد المنعم قائلا: «إنا لله وان إليه راجعون، سلام يا مجدي».

أسامة جانو ينعى مجدي الكدش

كما أعلن أسامة جانو، خال السيناريست مجدي الكدش، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفاته منذ قليل، حيث كتبت قائلا: «إن لله وإنا إليه راجعون، انتقل الي رحمه الله ابن أختي السينارست مجدي الكدش مساء اليوم، والدفنة غدا إن شاء الله بمقابر الأسرة في الوفاء والأمل بعد صلاة الجمعة، ربنا يرحمه ويجعل الفردوس الأعلى مثواه، رجاء الدعاء له بالعفو والمغفرة يا رب العالمين، وسبحان من له الدوام».

يذكر ان اخر اعمال الكدش المسلسل الاذاعي العصمة في إيدي لاحمد حلمي وهنا الزاهد رمضان 2022