حنان شوقي في ضيافة قصر السينما لمناقشة دور الفن بالمجتمع

يعقد قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، ندوة بعنوان «دور الفن في بناء الإنسان»، بالتعاون مع منتدى تغريد فياض الثقافي اللبناني، غدًا الاثنين في الـ5 مساء.

تفاصيل ندوة قصر ثقافة السينما

ويشارك في الندوة رئيس المنتدى الأديب اللبناني تغريد فياض، والفنان القدير حلمي فودة مدير مسرحي الشباب والحديث سابقاً، أمين عام صندوق المهن التمثيلية سابقاً؛ ليتحدث عن تجربته الفنية في السينما والدراما ودور الدراما التلفزيونية، والفنان خالد عبدالسلام نائب رئيس المسرح القومي، يتحدث عن دور الفن في بناء الإنسان، والفنانة حنان شوقي للحديث عن تجربتها الفنية في السينما والدراما، والدكتورة فينوس فؤاد وكيل وزارة الثقافة تتحدث عن دور الفن التشكيلي في السينما، والناقدة السينمائية مروة السوري لتناقش «معايير النقد السينمائي».د

3 أفلام سينمائية قصيرة للمخرجين الشباب

ويعقب الندوة عرض 3 أفلام سينمائية قصيرة للمخرجين الشباب هم، المخرج عمرو الكاشف فيلم «حبيبة»، والمخرج بيتر فؤاد فيلم «سبق صحفي»، والمخرج محمد الميهي فيلم «سوق الجمعة».

وتختتم الندوة بمشاركة شعرية للشاعر محمود حسن، والشاعر عصام خليفة، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

يأتي ذلك ضمن مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» بقصر ثقافة وادى النطرون، نظم القصر محاضرات خلال ورشة مع الفنان تامر عبد المنعم المشرف العام على المشروع ومحاضرة ورشة السيناريو السينمائي، في قصر ثقافة وادي النطرون.

يشار إلى أنّ قصر ثقافة السينما شارك مؤخرًا في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بتنفيذ ورشة «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك»، ومشروع تدريب شباب الفنانين بالأقاليم على فنون السينما.