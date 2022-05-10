«قصر السينما» يعرض المساعدة في إنتاج فيلم قصير عن أحمد حلاوة

ناشد قصر ثقافة السينما تحت إدارة الفنان تامر عبدالمنعم، الدكتورة هبة ابنة الفنان الراحل أحمد حلاوة، للتواصل مع إدارة الموقع الثقافي، لمساعدتها في تحقيق حلمها وتسخير كافة إمكانيات قصور الثقافة لإنتاج فيلم قصير عن الفنان الراحل بداية من التصوير والمونتاج، حتى عرضه بقاعة القصر الرئيسية.

17 مايو عيد ميلاد أحمد حلاوة:

وكانت الدكتورة هبة أحمد حلاوة نشرت يوم 8 مايو الجاري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك» منشورًا قالت فيه: «بابا عيد ميلاده يوم الاثنين القادم 17 مايو، عيدك في الجنة يا حبيبي، فكرت في الهدية اللي ممكن أهاديه بيها السنة دي، وخطر ببالي فكرة عايزة أنفذها بمساعدتكم».

وأوضحت: «عايزة كل شخص ليه موقف أو ذكرى مع أبويا يسجل الموقف ده وهو بيحكيه صوت وصورة، أو حتى صوت فقط، ويبعتهولي على الخاص لأني بجمع التسجيلات والفيديوهات دي في فيلم قصير عن والدي، وياريت لو حد شاطر في المونتاج، وحابب ويقدر يساعدني في الموضوع ده يتواصل معايا هكون شاكرة ليه جدًا، وأشكركم جميعًا مقدمًا»

ثم حدثت المنشور، قائلة: «تم حل مسألة المونتاج والتنسيق مع الدكتور هاني البنا جزاه الله خيرًا لإتمام عمل مشرف يليق بذكرى والدي، وأشكر كل من تواصل معي واهتم وعرض المساعدة، نحن الآن في مرحلة جمع الداتا، أرجو من جميع أحباء والدي المشاركة، أشكركم جميعًا».

أحمد حلاوة

وتوفى الفنان أحمد حلاوة يوم 22 مارس الماضي، متأثرًا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة، قدم خلالها العديد من الأعمال في المسرح والسينما والتليفزيون، وكان آخر أعماله دوره في مسلسل «الاختيار 2»، الذي في عام 2021 ضمن دراما رمضان، وأدى دور والد الفنان أحمد مكي، الذي كان يعمل في الأمن الوطني.

حصل الفنان أحمد حلاوة؛ على بكالوريوس الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم «ليوناردو دافنشي» القاهرة تخصص ديكور، ثم حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ودبلوم الدراسات العليا عام 1990، ودرجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من بوخارست في المسرح المصري المعاصر عام 1994.