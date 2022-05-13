إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة ببورسعيد.. «حالته سيئة»

أصيب شاب بطلق ناري مساء أمس، في اعتداء من آخرين عليه في حي الضواحي ببورسعيد وحالته سيئة.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا باعتداء على شاب بسلاح ناري

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأفراد أمام مسجد الطحان بحي الضواحي، وأسفرت عن اعتداء آخرين على الشاب بطلق ناري.

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من التحريات وصول إلى مستشفى السلام التابعة للتأمين الصحي الشامل عن طريق الأهالي المصاب أيمن محمد حسن محمد 23 سنة مصاب بادعاء اعتداء من آخرين طلق ناري خرطوش بالوجه والصدر والحالة العامة سيئة.

استكمال التحريات لضبط المعتدين والسلاح الناري

وانتقل رجال البحث الجنائي إلى مكان الحادث ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعرفة أسباب الاعتداء كما يجري ضبط افراد المشاجرة ومعرفة أسباب الاعتداء والسلاح المستخدم في الجريمة.

وأمرت النيابة العامة ببورسعيد باستكمال التحقيقات واستدعاء شهود الواقعة وسؤال المصاب متى تسمح حالته.

يذكر أن بورسعيد شهدت حادث حريق بوحدة سكنية في مساكن عمر بن عبد العزيز بحي الضواحي بسبب ماس كهربائي نشب فيها وتمكن رجال البحث الجنائي بالتنسيق مع إدارة الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي الشقق السكنية.

كما شهد شارع محمد علي الذي يعتبر عصب المحافظة، حادثا مروريا بانقلاب سيارة كانت تسير بسرعة جنونية ولم تسفر عن إصابات وعلى الفور توجه رجال البحث الجنائي والمرور إلى مكان الحادث وتم رفع السيارة إلى جانب نهر الطريق لمنع توقف الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائد السيارة.