إخلاء سبيل السائق والتحفظ على الميكروباص المتسبب في حادث بورسعيد

قررت النيابة العامة في بورسعيد، قبل قليل، إخلاء سبيل سائق السيارة الميكروباص، المتهم بالتسبب في حادث طريق مطار «الجميل»، غرب بورسعيد، الذي أسفر عن مصرع وإصابة خمس طالبات، بعدما أكد السائق في أقواله أمام النيابة العامة، عدم تسببه في وقوع الحادث، وذلك بعد قليل من إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه وتقديمه إلى نيابة الزهور ببورسعيد.

السائق: السيارة الملاكي انحرفت باتجاه الميكروباص

وكشف مصدر مسؤول بمحكمة بورسعيد الابتدائية لـ«الوطن»، أن سائق ميكروباص، يُدعى «علام مختار»، ذكر أمام تحقيقات النيابة العامة، أنه كان يسلك الحارة المرورية الخاصة به، فى طريقه من بورسعيد إلى دمياط، عندما فوجىء بالسيارة الملاكي تقودها فتاة تنحرف باتجاهه، بعدما اختلت عجلة القيادة في يدها، مشيراً إلى أن السيارة الملاكي اصطدمت بالسيارة قيادته، ثم انحرفت بصورة حادة إلى أقصى اليمين، وكانت السيارة تترنح على الطريق.

التحفظ على السيارة الميكروباص للعرض على خبير

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل السائق، بضمان محل إقامته، في القضية رقم 2850 لسنة 2022، جنح الزهور، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله في ما نسب إليه من أنه تسبب في وقوع حادث طريق المطار ببورسعيد، الذي أسفر عن مصرع فتاتين وإصابة 3 فتيات أخريات، كما قررت النيابة التحفظ على السيارة الميكروباص رقم (ط م س 7493)، من مدينة الزرقاء بمحافظة دمياط، والتي ظهرت في كاميرات المراقبة، وتم تداول الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك لفحصها وعرضها على خبير فحص فني عما إذا كانت السيارة الميكروباص هي التي اصطدمت بالسيارة الملاكي من عدمه، وأمرت النيابة بإعادة فحص السيارة الملاكي، وبيان ما إذا كانت إطاراتها انفجرت قبل التصاقها بالسيارة الميكروباص أم بعد التصادم.

وألقى رجال البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع إدارة ومباحث المرور، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، القبض على سائق السيارة الميكروباص المتهم بالتسبب في حادث مصرع وإصابة خمس فتيات على طريق بورسعيد دمياط، بعدما أكد عدد من شهود الواقعة تسبب سائق الميكروباص في الحادث، نتيجة تضييق الطريق على السيارة الملاكي، التى كانت تقل 5 فتيات.