«مدخل السينما التسجيلية» بقصر بورسعيد ضمن فعاليات «ابدأ حلمك»

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» والذي يشرف عليه الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، بقصر ثقافة بورسعيد.

عقدت محاضرة بعنوان «مدخل السينما التسجيلية» تحدث فيها أحمد رشوان عن مفهوم السينما التسجيلية وكيفية نشأتها، موضحا أن السينما بدأت من التصوير الفوتوغرافي حتى مرحلة السينما الصامته.

وتستهدف السينما التسجيلية تسجيل حدث وتنوَّعت الأفلام التسجيلية، ليس فقط في موضوعاتها، بل في مناهجها وتوجهاتها، وعُرِضت أفلامٌ وصفية وتحليلية، إضافة إلى أفلام عن الأماكن السياحية والأثرية وحياة أحد العلماء والمناضلين والمناطق والأحداث.

محاضرات «السينما بين إيديك»

كما نفذت محاضرة بعنوان «مدخل إلى هندسة الصوت» ألقاها مهندس الصوت يسرى المناديلي، إذ أوضح أساسيات ضبط الصوت، ويوفر أدوات وأوامر لضبط الصوت، مع إمكانية عمل مزج بين الأصوات وإضافة تأثيرات وفلاتر متعددة، كما يوفر نوافذ ولوحات خاصة بالميكسر وإمكانية تصدير ملفات صوتية فضلا عن ملفات الفيديو.

وفي العادة عند إدراج مقطع فيديو على خط التزامن بين الصوت والصورة، ويمكن توسيع عرض الصوت لرؤية الموجات الصوتية بصورة أوضح.

وختم بمحاضرة بعنوان «الفوارق بين السينما والتلفزيون والإذاعة»، تحدث فيها سمير الجمل عن الفنون المختلفة مثل السينما والتلفزيون والإذاعة والفرق بينهما موضحا أن لكل منهم آليات تنفيذ مختلفة وعناصر كتابة مستقلة تميز كل منها عن الآخر، وفقا لوسيله تقديمها وجمهورها.

ورش «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك»

ورش «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» هو مشروع قومي لراغبي دراسة السينما وفنونها المختلفة، إذ يتناول المشروع كل النواحي الفنية لصناعة فيلم سينمائي، هذا ما يستهدفه المشروع، كما أنَّها متاحة لكل الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية، علما بأنَّه لا يقل أعمار المشاركين في ورشة السينما عن 16 سنة، ويجري تنفيذ المشروع حالي في بورسعيد، وتستمر المحاضرات إلى يوم 14 مايو الجاري.