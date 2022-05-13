تأدية صلاة الغائب على «يوسف» غريق بني سويف بعد 19 يوما من البحث عن جثته «فيديو»

غادرت أسرة الطالب بالمرحلة الإعدادية يوسف مسعد، 16 عاما، والمعروف إعلاميا بغريق بني سويف، شاطئ النيل مكان غرقه، بعد فشل محاولات انتشال جثته على مدار 19 يوما كاملة من رجال الإنقاذ النهري وأسرته وأهالي القرية.

والد يوسف: صلاة الغائب بمساجد أشمنت.. ولم يقصر أحد في البحث عن ابني

وأعلن مسعد علي عبد المقصود والد يوسف، في بث مباشر عبر صفحة جريدة الوطن على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تأدية صلاة الغائب على ابنه بمساجد قرية أشمنت بمركز ناصر مسقط رأسهم، بعد صلاة الجمعة.

غرق طالب في نيل بني سويف منذ 19 يوم وفشل محاولات انتشال جثته

وكان يوسف مسعد، البالغ من العمر 16 عامًا طالب في الصف الثالث الإعدادي لقي مصرعه غرقًا في أثناء استحمامه بمياه نهر النيل أمام معدية قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، منذ يوم 24 من شهر أبريل الماضي ولم يُعثر على جثمانه حتى الآن.

والد يوسف: أشكر الإنقاذ النهري وأهالي قريتي

وقال والد الغريق: «احتسبت ابني عند الله شهيدا، وأشكر كل من ساعدنا، لم يقصر أحد تجاهنا، ولم تبخل أي جهة في البحث عن جثة ابني، وعلى رأسهم مدير أمن بني سويف والذي تواصل معي وأكد لي أن قوات الإنقاذ النهري لن تتركه إلا بناء على رغبتنا، وظلوا 19 يوما معنا في البحث عن يوسف، وأتوجه إليهم بالشكر، كذلك كل أهالي قرية أشمنت ومن شاركنا مصيبتنا حتى لو بالدعاء».

وأضاف: «متأكد أن لابني ساعة سيظهر فيها لا يعلمها إلا الله، ربنا يقوينا ويصبرنا وإنا لله وإنا إليه راجعون».