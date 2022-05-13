نص التحقيقات مع فرد أمن الكومباوند: ضربني 12 قلم على وشي وسحلني 3 مرات

حصلت «الوطن» على نص تحقيقات وأقوال محمد مصطفى المعروف إعلاميا بواقعة «فرد الأمن كومباوند المقطم»، والمعتدى عليه من «وليد. ع»، أحد سكان الكومباوند بعد تنازل فرد الأمن عن واقعة الصفع والتعدي عليه، أمام هيئة المحكمة بجلسة أمس الخميس، لتحجز المحكمة حكمها في القضية ليوم 19 مايو المقبل، وذلك للاختصاص الرقمي مع استمرار حبس المتهم.

وجاء نص أقوال المجني عليه أمام جهات التحقيق على النحو الآتي:

س: ما معلوماتك بشأن الواقعة لديك؟

اللي حصل وأنا في شغلي كفرد أمن في الفترة المسائية في كومباوند البارون، لقيت عربيه سوزوكي بيضاء وبداخلها أربع أشخاص، 3 شباب والسائق راجل كبير، بحكم عملي وقفتهم على البوابة رقم خمسه للكومباوند وسألتهم داخلين لمين فقالوا لي ما نعرفش بس إحنا داخلين جوة، قلت لهم طيب اركنوا على جنب وكلمت الساكن عشان أعرف هو مين، وهتدخلوا تعملوا إيه فردوا عليا وقالولي ملكش فيه، رديت عليهم بعد إذنكم كلموا الساكن يعرفكم العمارة كام والشقة كام.

فرد أمن الكومباوند: سحلني على الأرض واتهمني إني شتمته

وتابع: «الراجل الكبير اللي كان سايق اتصل على التليفون وكلم الساكن وقال له يا باشا فرد الأمن مش عاوز يدخلنا وعاوز يعرف إحنا داخلين ليه جوة وهنعمل إيه، بعد كدة الراجل الكبير إداني التليفون وقال لي رد على الساكن فأخذت منه تليفون وبرد على ساكن لقيته بيقول لي يا ابني أنا العميد وليد، وهم داخلين يصلحوا العطل اللي عندي في العربية ودخلهم يلا، بعد كدة قفلت معه وأخذت منه الرخصة وسجلتها في دفتر الأحوال، وبعد ما سجلتها دخلت الأربع أشخاص داخل الكومباوند وبعدها بربع ساعه لقيت العميد وليد جه ومعه الأربع أشخاص دول، وقال لي أنت فرد الأمن اللي على بوابه خمسة قلت له أيوة، لقيته بيبلطج علي وبيتعدى عليا بالضرب بإيده على وشي ورقبتي وسحلني وجرني على الأرض وضرب فيا بإيده وبرجله، فقلت له أنت بتضربني ليه؟.. فقال لي أنت بتشتمني ومش عاوز تدخل الناس اللي جاية ليا، قلت له ما حصلش والله أنا مشتمتكش والناس اللي كانوا داخلين لحضرتك مقالوليش إحنا داخلين ليه، ولقيته بيقول لي اتصل بمدير الأمن».

س/ متي وأين حدث ذلك؟

الكلام ده حصل يوم الخميس 28/04 حوالي الساعه 10:00 مساء امام كومباوند البارود منطقه هضبة لوسطي المقطم

س/ ما سبب تعدي المتهم و. ل عليك تحديدا؟

ج/علشان أنا وقفت أربع أشخاص على البوابة كانوا داخلين له، وقالوا له إن أنا مرضيتش أدخلهم، فجه وتعدى عليا والضرب.

س/ هل كان المتهم يحمل سلاحا وأدوات أثناء الاعتداء؟

ج/ لا

فرد الأمن: مكانش مديني فرصة أستغيث بحد

س/ هل قام أي من الأربع أشخاص المجهولين الذين كانوا رفقة المتهم سالف الذكر بالتعدي عليك وإحداث إصابتك؟

ج/ لا ما تعدوش علي بالضرب بس كانوا بيبلطجوا عليا معه وواقفين حواليه ويمنعوا أي حد يحوش.

س/ كم عدد الضربات التي كالها لك المتهم؟

ج/ هو ضربني اكثر من 12 قلم على وشي بيده وسحلني على الأرض ثلاث مرات.

س/ أين استقرت تلك الضربات؟

ج/ في كوعي الشمال ووشي وركبي الاتنين ورقبتي

س/ هل ثمة استغاثة بدرت منك؟

ج/ لا مكانش مديني فرصة